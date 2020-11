Novak Djokovic wijt zijn verrassende nederlaag tegen Daniil Medvedev op de ATP Finals woensdag deels aan zijn fysieke gesteldheid. De 33-jarige Serviër voelde zich aan het einde van de eerste set en aan het begin van het tweede bedrijf niet goed in Londen.

"Gedurende twintig minuten wist ik mijn ritme in de wedstrijd maar niet te vinden en voelde ik me niet goed", zei Djokovic op zijn persconferentie. "Zowel mijn spel als mijn fysieke gesteldheid was niet goed en ik maakte veel onnodige fouten. Als dat gebeurt tegen een topspeler als Medvedev, dan is de wedstrijd snel beslist."

Aan het begin van de eerste set ging het nog gelijk op in de O2 Arena, maar op 3-3 wist de 24-jarige Medvedev na een lange game de eerste break van de wedstrijd te plaatsen. Ook de daaropvolgende zes games gingen verrassend genoeg allemaal naar de talentvolle Rus, die snel uitliep naar een probleemloze zege (6-3 en 6-3).

"Tegen het einde van de wedstrijd begon ik me weer beter te voelen, maar die vervelende twintig minuten hadden er al voor gezorgd dat ik zeven games op rij verloor. Dat kan ik me niet veroorloven tegen een van de beste spelers ter wereld", concludeerde Djokovic.

Novak Djokovic ging woensdagavond pijnlijk onderuit tegen Daniil Medvedev op de ATP Finals. (Foto: Pro Shots)

Djokovic moet vrijdag winnen van Zverev

Toch benadrukte de nummer één van de wereld dat zijn nederlaag voor het grootste deel te wijten was aan het sterke spel van Medvedev, die in zijn eerste groepswedstrijd eveneens zonder setverlies afrekende met Diego Schwartzman.

"Medvedev was gewoon beter, daar is geen twijfel over mogelijk", zei Djokovic. "Hij serveerde geweldig, bewoog goed en maakte weinig fouten. Het was geen geweldige wedstrijd van mijn kant en ik had verwacht beter te spelen, maar de credits zijn voor Medvedev. Hij speelde op een heel hoog niveau."

Door zijn pijnlijke nederlaag is het nog niet zeker dat Djokovic de halve finales op de ATP Finals gaat halen. De zeventienvoudig Grand Slam-winnaar moet vrijdag winnen van Alexander Zverev om een vroege uitschakeling in Londen te voorkomen. Djokovic won de ATP Finals al vijf keer, maar strandde vorig jaar in de groepsfase.