Alexander Zverev is woensdag in de race gebleven voor een plek in de halve finales van de ATP Finals. De Duitser won in zijn tweede groepswedstrijd op het prestigieuze eindejaarstoernooi in Londen in drie sets van Diego Schwartzman: 6-3, 4-6 en 6-3.

Zverev maakte het zichzelf onnodig moeilijk tegen de op de ATP Finals debuterende Schwartzman. Hij verspeelde na de winst van de eerste set een break voorsprong in de tweede set (3-1), waardoor er een derde set gespeeld moest worden.

Daarin liet Zverev bij vlagen zijn klasse zien. Hij brak Schwarzman met een aantal zeer fraaie punten bij 2-2 en pakte dit wel door in het restant van de set. Na ruim twee uur op de baan te hebben gestaan klaarde hij alsnog de klus met een nieuwe break.

Zverev, die maandag verloor van Daniil Medvedev, sluit vrijdag de groep Tokio 1970 af tegen Novak Djokovic, die maandag ook te sterk was voor de uitgeschakelde Schwartzman. Medvedev en Djokovic nemen het woensdagavond tegen elkaar op.

De 23-jarige Zverev doet voor de vierde keer mee aan de ATP Finals. In 2018 won hij het toernooi en vorig jaar haalde hij de halve finales. Alleen bij zijn debuut in 2017 kwam hij niet voorbij de groepsfase.

In de andere groep, groep Londen 2020, heeft Dominic Thiem zich al geplaatst voor de halve finales en strijden titelverdediger Stefanos Tsitsipas, Rafael Nadal en Andrey Rublev om het tweede ticket voor de laatste vier.