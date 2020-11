Wesley Koolhof heeft dinsdag bij de ATP Finals in Londen de halve eindstrijd van het dubbelspel bereikt. De Nederlander won met de Kroaat Nikola Mektic ook zijn tweede partij bij het prestigieuze eindejaarstoernooi.

Koolhof en Mektic, die debuteren op de ATP Finals, rekenden in twee sets af met de Amerikaan Rajeev Ram en de Brit Joe Salisbury: 7-6 (5) en 6-0.

De twee duo's waren in de eerste set behoorlijk aan elkaar gewaagd, waardoor een tiebreak de beslissing moest brengen. Daarin sloegen Koolhof en Mektic toe op hun derde setpunt. In het tweede bedrijf wonnen ze in nog geen half uur zes games op een rij.

Afgelopen zondag begon het Nederlands-Kroatische koppel de ATP Finals met een zege op de Duitsers Kevin Krawietz en Andreas Mies, die eerder op dinsdag met 6-2 en 7-6 (5) te sterk waren voor de Pool Lukasz Kubot en de Braziliaan Marcelo Melo.

Wesley Koolhof en Nikola Mektic hadden alleen in de eerste set moeite met Rajeev Ram en Joe Salisbury. (Foto: ANP)

Koolhof eerste Nederlander sinds 2015 bij laatste vier

Dankzij hun tweede zege gaan Koolhof en Mektic met vier punten aan kop in de groep Mike Bryan. Ze kunnen niet meer van een plek bij de laatste vier worden afgehouden, want Krawietz en Mies staan in hun laatste groepswedstrijd tegenover Ram en Salisbury. Die twee duo's staan beide op twee punten.

Koolhof is de eerste Nederlander die de halve eindstrijd van de ATP Finals bereikt sinds Jean-Julien Rojer in 2015. De geboren Antilliaan schreef het toernooi toen samen met de Roemeen Horia Tecau op zijn naam.

Donderdag staat de laatste groepswedstrijd op het programma voor Koolhof en Mektic. Daarin spelen ze tegen Kubot en Melo, die nog op de eerste overwinning wachten.

Koolhof en Mektic vormen pas vanaf begin dit jaar een koppel. Ze verdienden een ticket voor de ATP Finals doordat ze onder meer de finale van de US Open en de halve finales op Roland Garros haalden.