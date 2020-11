Dominic Thiem heeft dinsdag de kraker op de ATP Finals tegen Rafael Nadal in twee sets gewonnen. Doordat Stéfanos Tsitsipás later op de avond won van Andrey Rublev, is Thiem al zeker van een plek in de halve finales.

De 27-jarige Thiem was met 7-6 (7) en 7-6 (4) te sterk voor de zeven jaar oudere Nadal. De nummer drie van de wereld besliste de partij in de O2 Arena na 2 uur en 26 minuten.

In de lang gelijkopgaande eerste set bracht een tiebreak de beslissing. De nummer drie van de wereld won slechts twee punten (43 om 41) meer dan Nadal.

In het tweede bedrijf ontliepen de twee speler elkaar ook weinig, maar toch kreeg Thiem in de tiende game drie matchpoints. Nadal werkte deze weg, maar verloor in de tiebreak op het vijfde matchpoint tegen alsnog.

De titel op de ATP Finals ontbreekt nog op de erelijst van Nadal. De Spanjaard was in 2010 en 2013 verliezend finalist en Thiem was vorig jaar nog dicht bij bij zijn eerste eindoverwinning op het toernooi. Hij dolf in de finale het onderspit tegen Tsitsipás.

Rafael Nadal ging lang gelijk op met Dominic Thiem, maar liet het op de beslissende momenten liggen. (Foto: Pro Shots)

Tsitsipás in driesetter langs Rublev

Die Griek bezorgde Thiem een dienst door van Rublev te winnen: 6-1, 4-6 en 7-6 (6). Daardoor is de Oostenrijker al zeker van een plek bij de laatste vier.

Nadal en Tsitsipás strijden donderdag in een onderling duel om het tweede halvefinaleticket in groep B. In groep A wonnen Novak Djokovic en Daniil Medvedev maandag hun eerste partij. Zij spelen woensdag tegen elkaar.