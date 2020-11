Novak Djokovic is maandag overtuigend aan de ATP Finals begonnen. De nummer een van de wereld won zijn eerste groepswedstrijd in Londen zonder problemen van Diego Schwartzman. Daniil Medvedev won in dezelfde poule zonder setverlies van Alexander Zverev.

De mondiale nummer negen Schwartzman pakte slechts vijf games tegen Djokovic in de O2 Arena: 6-3 en 6-2. De 33-jarige Serviër sloeg minder onnodige fouten en noteerde vooral veel meer winners (23 om 9) dan de vijf jaar jongere Argentijn.

Djokovic kan de ATP Finals voor de zesde keer in zijn loopbaan winnen, na eerdere successen in 2008, 2012, 2013, 2014 en 2015. Vorig jaar strandde de zeventienvoudig Grand Slam-winnaar al in de groepsfase van het prestigieuze eindejaarstoernooi.

De partij tussen Djokovic en Schwartzman was de eerste wedstrijd in groep Tokio 1970. Daniil Medvedev, de nummer vier op de wereldranglijst, won later op maandagavond in anderhalf uur van Alexander Zverev (ATP-7): 6-3 en 6-4.

De 23-jarige Zverev maakte liefst 27 onnodige fouten, waaronder zeven dubbele fouten. De Duitser won de ATP Finals twee jaar geleden nog door Djokovic in de finale te verslaan. Medvedev boekte tegen Zverev de eerste zege uit zijn loopbaan op de ATP Finals, waar hij vorig jaar debuteerde.

De andere poule bestaat dit jaar uit Rafael Nadal, Stéfanos Tsitsipás, Dominic Thiem en Andrey Rublev. De nummers een en twee van de poules plaatsen zich voor de halve finales. Roger Federer is niet fit genoeg om mee te doen in Londen.

Novak Djokovic kan de ATP Finals voor de zesde keer in zijn loopbaan winnen. (Foto: Pro Shots)