Titelverdediger Stéfanos Tsitsipás is zondag met een nederlaag begonnen aan de ATP Finals. De 22-jarige Griek verloor in drie sets van Dominic Thiem in zijn eerste groepswedstrijd.

In de twee uur en achttien minuten lange partij in de O2 Arena in Londen deden Tsitsipás en Thiem niet veel voor elkaar onder. Thiem veroverde de eerste set na een tiebreak (6-7), waarna Tsitsipás de tweede set naar zich toetrok: 6-4.

In de beslissende derde en laatste set plaatste Thiem al in de tweede game een break. De nummer drie van de wereld, die in september met de US Open zijn eerste Grand Slam-toernooi won, gaf die voorsprong niet meer uit handen: 6-3.

Tsitsipás won vorig jaar het officieuze WK tennis door uitgerekend Thiem in de finale te verslaan. Het is voorlopig de enige grote toernooizege van de nummer zes van de wereld. De halvefinaleplaatsen bij de Australian Open in 2019 en Roland Garros van dit jaar zijn tot dusver zijn beste prestaties op een Grand Slam.

Later op zondag komen in dezelfde groep Rafael Nadal en Andrey Rublev in actie. De partij begint om 21.00 uur. Maandag spelen Novak Djokovic, Diego Schwartzman, Daniil Medvedev en Alexander Zverev hun eerste duels in groep A.