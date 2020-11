Rafael Nadal is de ATP Finals zondag begonnen met een overtuigende zege op Andrey Rublev. Titelverdediger Stéfanos Tsitsipás leed in zijn eerste groepswedstrijd in Londen een nederlaag tegen Dominic Thiem.

De 34-jarige Nadal was met 6-3 en 6-4 te sterk voor de elf jaar jongere Rublev, de mondiale nummer acht. De Spanjaard besliste de partij in de O2 Arena na één uur en negentien minuten op zijn tweede matchpoint.

In het eerste bedrijf had Nadal voldoende aan een break in de zesde game. De nummer twee van de wereld sloeg in de tweede set meteen een gat en gaf die voorsprong niet meer uit handen.

Nadal schreef de ATP Finals nog nooit op zijn naam. Wel stond hij tweemaal in de eindstrijd, maar zowel in 2010 als in 2013 dolf hij het onderspit. Rublev doet voor het eerst mee aan het prestigieuze eindejaarstoernooi.

Stéfanos Tsitsipás begon het toernooi met een nederlaag. (Foto: ANP)

Thiem neemt revanche op Tsitsipás

In de andere wedstrijd in de groep Londen 2020 ging Tsitsipás met 6-7 (5), 6-4 en 3-6 onderuit tegen Thiem. De twee waren behoorlijk aan elkaar gewaagd. Pas in de derde game van de tweede set zorgde de Griek voor de eerste break van de partij.

In de beslissende set plaatste Thiem al in de tweede game een break. De nummer drie van de wereld, die in september met de US Open zijn eerste Grand Slam-toernooi won, gaf die voorsprong niet meer weg.

Tsitsipás won vorig jaar het officieuze WK tennis door uitgerekend Thiem in de finale te verslaan. Het is voorlopig de enige grote toernooizege van de nummer zes van de wereld.

Maandag staan de eerste partijen in de groep Tokio 1970, verwijzend naar de eerste editie van het toernooi, op het programma. Novak Djokovic neemt het op tegen Diego Schwartzman en Alexander Zverev treft Daniil Medvedev.