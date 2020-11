Wesley Koolhof heeft zondag zijn debuut op de ATP Finals opgeluisterd met een zege. De Nederlander won samen met Nikola Mektic de openingspartij van het dubbelspel op het prestigieuze eindejaarstoernooi in Londen.

Koolhof en de Kroaat Mektic, die als vijfde zijn geplaatst, kwamen knap terug van een set achterstand tegen het als derde ingeschaalde duo Kevin Krawietz en Andreas Mies: 6-7 (3), 7-6 (4) en 10-7.

Na het verlies van de eerste set, waarin ze een 5-3-voorsprong verspeelden en in de tiebreak tekortkwamen, rechtten Koolhof en Mektic de rug. Ze waren wel de sterkste in de tiebreak van de tweede set en vervolgens ook in de supertiebreak.

Koolhof en Mektic zetten daardoor een goede stap naar een plek in de halve finales. Hun volgende opponenten in Groep Mike Bryan zijn Rajeev Ram en Joe Salisbury (2), en Lukasz Kubot en Marcelo Melo (7).

Koolhof en Mektic vormen pas vanaf begin dit jaar een koppel. Ze verdienden een ticket voor de ATP Finals doordat ze onder meer de finale van de US Open en de halve finales op Roland Garros bereikten.

Rus verovert dubbeltitel in Linz

Arantxa Rus veroverde samen met de Sloveense Tamara Zidensek de titel in het dubbelspel op het WTA-toernooi van Linz. Ze versloegen in de finale het als eerste geplaatste koppel Lucie Hradecka en Katerina Siniakova: 6-3 en 6-4.

Voor Rus is het de derde keer dat ze een titel in het dubbelspel op de WTA Tour pakt. In 2017 deed ze dat samen met haar landgenote Quirine Lemoine in Bastad en in augustus van dit jaar met Zidansek in Palermo.