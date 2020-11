Rafael Nadal is bij de ATP Finals in Londen ingedeeld in een groep met titelverdediger Stéfanos Tsitsipás. Novak Djokovic treft onder anderen Daniil Medvedev.

Dat wees de loting donderdag uit. Het toernooi met de acht beste tennissers van het seizoen duurt van 15 tot en met 22 november.

In de poule van Nadal en Tsitsipás zit met Dominic Thiem ook de verliezend finalist van vorig jaar. Debutant Andrey Rublev maakt de zogenoemde groep Londen 2020 compleet.

Djokovic treft behalve Medvedev ook de Duitser Alexander Zverev, de winnaar van 2018, en de Argentijnse debutant Diego Schwartzman. De vier tennissers zitten in de groep Tokio 1970, verwijzend naar de eerste editie van de ATP Finals.

Djokovic aast met zesde titel op record

Djokovic aast in de O2 Arena op zijn zesde titel bij het eindejaarstoernooi. Slaagt de nummer één van de wereld daarin, dan komt hij op gelijke hoogte met Roger Federer, die zich dit jaar heeft afgemeld.

Nadal wist de ATP Finals opvallend genoeg nog nooit te winnen. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar verloor in 2010 en 2013 de finale.

Het is voor de laatste keer dat de ATP Finals in Londen worden gehouden. Vanaf volgend jaar verhuist het toernooi naar Turijn.