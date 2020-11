Arantxa Rus is donderdag uitgeschakeld op het indoortoernooi in Linz. De Zuid-Hollandse verloor in de tweede ronde in drie sets van de als vijfde geplaatste Veronika Kudermetova.

De 29-jarige Rus begon dramatisch aan haar partij op het Oostenrijkse hardcourt en verloor haar eerste service, waarna Kudermetova (WTA-46) de eerste set naar zich toetrok: 4-6. De Zuid-Hollandse, de nummer 72 van de wereld, oogde als herboren in de tweede set (6-1), maar werd in de derde set al in de vierde game gebroken en kon een nederlaag niet meer afwenden: 3-6.

Rus, die dit jaar bezig is aan een opmars op de wereldranglijst, wacht door haar nederlaag in Linz nog altijd op haar eerste toernooizege dit jaar bij het enkelspel. Ze won vorig jaar november haar laatste toernooi, in het Amerikaanse Orlando. In het Franse Andrézieux-Bouthéon bereikte ze begin dit jaar nog de finale, maar daarin verloor ze van de Belgische Ysaline Bonaventure.

Voor Rus is het toernooi in Linz nog niet helemaal ten einde. Met haar partner Tamara Zidansek is ze nog actief in het dubbelspel. Opvallend genoeg stonden de twee dinsdag tegenover elkaar in de eerste ronde van het enkelspel, die Rus in twee sets won (6-4, 6-4).

Kiki Bertens doet niet mee aan het indoortoernooi in Linz. De Westlandse zette in oktober na haar uitschakeling op Roland Garros een punt achter haar seizoen en liet zich onlangs opereren aan een achillespeesblessure. De revalidatie neemt enkele maanden in beslag, waardoor ze onder meer de Australian Open in januari aan zich voorbij moet laten gaan.