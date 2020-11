Arantxa Rus heeft dinsdag zonder setverlies de tweede ronde van het indoortoernooi in Linz bereikt. De nummer 72 van de wereld rekende op het Oostenrijkse hardcourt af met Tamara Zidansek, met wie ze in het dubbelspel een duo vormt.

De 29-jarige Rus had een uur en twaalf minuten nodig om de zeven jaar jongere Zidansek te verslaan: 6-4 en 6-4. De Sloveense (WTA-86) won weliswaar twee keer de servicegame van de Nederlandse, maar sloeg slechts één van de vijf breakpoints van Rus weg.

In het dubbelspel bereikten Rus en Zidansek maandag nog samen de tweede ronde door de Duitse Julia Wachaczyk en de Roemeense Laura Ioana Paar in twee sets te verslaan (6-4 en 6-2).

Voor een plek in de derde ronde van het enkelspel wacht Rus mogelijk een krachtmeting met de als vijfde geplaatste Veronika Kudermetova. De 23-jarige Russin neemt het in haar eersterondepartij op tegen de Oostenrijkse Barbara Haas.

Het is de tweede keer dat Rus meedoet aan het WTA-toernooi in Linz. In 2012 was ze eveneens geplaatst voor het hoofdschema, maar toen ging ze in de eerste ronde kansloos onderuit tegen Victoria Azarenka. In 2011, 2018 en 2019 strandde Rus in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi.

Kiki Bertens schittert door afwezigheid in Linz. De Westlandse zette in oktober na haar uitschakeling op Roland Garros een punt achter haar seizoen en liet zich onlangs opereren aan een achillespeesblessure. De nummer negen van de wereld moet maanden revalideren en mist in januari de Australian Open.