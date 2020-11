De internationale schijnwerpers zullen vooral gericht zijn op Rafael Nadal en Novak Djokovic, maar met Wesley Koolhof begint er zondag een Nederlandse debutant aan de ATP Finals. De dubbelspecialist hoopt op het prestigieuze eindejaarstoernooi in Londen zijn ijzersterke seizoen extra glans te geven.

Toen Koolhof en Nikola Mektic de handen begin dit jaar ineensloegen, wisten ze niet precies wat ze konden verwachten. Er werd een meerjarenplan opgesteld om succesvol te zijn, maar met een US Open-finale en een halvefinaleplaats op Roland Garros zijn de Nederlander en de Kroaat zelf ook een beetje verrast door hun eigen succes.

"Ik kan wel zeggen dat dit een van de beste maanden uit mijn loopbaan zijn", zegt de 31-jarige Koolhof in gesprek met NU.nl. "2019 was eigenlijk mijn beste seizoen, omdat ik toen echt doorbrak en drie Masters-finales haalde. Dit en afgelopen seizoen gecombineerd vormen de beste periode uit mijn loopbaan."

De eindstrijd van de US Open ging weliswaar in twee sets verloren, maar Koolhof (ATP-13) en Mektic (ATP-14) pakten in het door de coronacrisis verstoorde tennisseizoen genoeg punten om zich voor de ATP Finals te plaatsen, hun hoofddoel van 2020. Voor Koolhof wordt het zijn eerste keer op het eindejaarstoernooi.

"Ik heb de afgelopen edities op televisie moeten kijken, maar Mektic deed twee jaar geleden al eens mee. We hebben het er dus al even over gehad", aldus Koolhof, die meer dan blij is met zijn Kroatische dubbelpartner. "Mektic past goed mij en met zijn coach kunnen we ook goed samenwerken. Soms moet je daar een beetje geluk bij hebben. Met de ATP Finals worden we beloond voor ons sterke seizoen."

Wesley Koolhof (rechts) en Nikola Mektic haalden de finale van de US Open, maar gingen daarin ten onder. (Foto: ANP)

'Ik realiseer me dat we een voorkeursbehandeling krijgen'

Tennissen in coronatijd is inmiddels een gewoonte geworden voor Koolhof, die in Londen zijn achtste toernooi tijdens de pandemie speelt en het coronaprocotol inmiddels kan dromen. De Gelderlander wordt net als alle andere deelnemers meermaals getest, moet in zijn hotel blijven en wordt in een privéauto naar de O2 Arena gebracht, die enkele tientallen meters van zijn slaapplaats is verwijderd.

"Ik ben er inmiddels aan gewend, maar laten we hopen dat het volgend jaar allemaal weer normaal is. Want anders gaat de lol er wel snel af", aldus Koolhof, die ook wel een beetje een wrang gevoel heeft bij de vele tennistoernooien die tijdens de crisis door konden gaan, terwijl de maatschappij hard wordt geraakt door de maatregelen.

"Uiteraard ben ik blij dat we nog veel hebben kunnen spelen, maar je realiseert je wel dat wij als tennissers een voorkeursbehandeling krijgen. Daar ben ik tijdens toernooien niet bewust mee bezig, maar je denkt er soms wel over na. Het komt misschien wat oneerlijk over dat wij naar het buitenland reizen voor toernooien en restauranthouders in Nederland hun deuren moeten sluiten."

Het zal de pret op de ATP Finals hoe dan ook niet bederven voor Koolhof, die goede hoop heeft dat hij en Mektic kunnen verrassen in Londen. "We weten wat ervoor nodig is om de toppers te verslaan. Hopelijk kunnen we de poulefase overleven, maar het is sowieso heel mooi dat we er zijn."

De ATP Finals beginnen zondag in Londen en duren tot en met 22 november. De loting voor de groepsfase in het dubbelspel vindt zaterdagavond plaats. In het enkelspel bestaat het deelnemersveld uit Nadal, Djokovic, Daniil Medvedev, Dominic Thiem, Stéfanos Tsitsipás, Alexander Zverev, Andrey Rublev en Diego Schwartzman.