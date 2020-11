Daniil Medvedev heeft zondag het Masters-toernooi van Parijs op zijn naam geschreven. De als derde geplaatste Rus versloeg in de finale Alexander Zverev in drie sets en veroverde zijn eerste titel in ruim een jaar.

De 24-jarige Medvedev knokte zich terug van een set achterstand en was met 5-7, 6-4 en 6-1 te sterk voor de één jaar jongere Zverev. De Duitser leidde in de tweede set met 4-3, maar pakte vervolgens nog slechts één game.

Vorig jaar oktober boekte Medvedev zijn laatste toernooizege. Toen was de nummer vijf van de wereld de sterkste op het Masters-toernooi van Sjanghai. Een maand eerder haalde hij nog de finale van de US Open, waarin hij werd verslagen door Rafael Nadal.

In totaal heeft Medvedev nu acht titels op zijn erelijst staan. Eerder was hij ook succesvol in onder meer Cincinnati en Tokio. Dankzij zijn toernooizege in Parijs neemt hij op de wereldranglijst de vierde plek over van Roger Federer.

Zverev zorgde zaterdag in de halve eindstrijd nog voor de uitschakeling van Nadal (6-4 en 7-5). De mondiale nummer zeven won vorige maand nog twee toernooien in Keulen.

Medvedev en Zverev doen beiden mee aan de ATP Finals. Het eindejaarstoernooi met de acht beste spelers van het seizoen gaat volgende week zondag van start in Londen.