Rafael Nadal is zaterdag uitgeschakeld in de halve finales van het Masters-toernooi van Parijs. De Spanjaard verloor in twee sets van Alexander Zverev, die het zondag in de eindstrijd gaat opnemen tegen Daniil Medvedev.

De 23-jarige Zverev, die zijn vorige ontmoeting met Nadal (ATP Finals in 2019) ook wist te winnen, had iets meer dan honderd minuten nodig om 6-4 en 7-5 op het scorebord te zetten.

Zverev serveerde sterk en sloeg onder meer dertien aces. De verliezend finalist van de US Open had in het eerste bedrijf aan één break, in de derde game, genoeg om de set naar zich toe te slepen.

In de tweede set sloeg de Duitser weer toe in de derde game, maar Nadal draaide een 2-4-achterstand om en kwam op 5-4. Zverev brak de twintigvoudig Grand Slam-winnaar bij 5-5 opnieuw en serveerde de wedstrijd daarna uit.

De finale van het Masters-toernooi in Parijs staat zondag op het programma. Zverev treft Medvedev, die zaterdag met 6-4 en 7-6 (4) te sterk was voor Milos Raonic. Vorig jaar ging de titel naar de dit jaar afwezige Novak Djokovic, die al wel zeker is van de eerste plaats op de ATP-ranking aan het einde van dit seizoen.

Alexander Zverev staat voor het eerst in de finale in Parijs. (Foto: Pro Shots)