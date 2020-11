Novak Djokovic sluit voor de zesde keer in zijn carrière een seizoen af als nummer één van de wereld, zo meldt de ATP vrijdagavond. De Serviër evenaart daarmee het record van zijn jeugdidool Pete Sampras.

Djokovic kon de eerste plek alleen in theorie nog kwijtraken aan Rafael Nadal. Daarvoor moest de Spanjaard komende week meedoen aan het ATP-toernooi van Sofia. Hij besloot daar echter van af te zien.

In 2011 stond Djokovic voor het eerst in zijn loopbaan bovenaan de wereldranglijst aan het einde van het seizoen. Dat presteerde de zeventienvoudig Grand Slam-winnaar ook in 2012, 2014, 2015 en 2018. Recordhouder Sampras eindigde het jaar van 1993 tot en met 1998 als nummer één.

"Pete was iemand tegen wie ik opkeek toen ik opgroeide", vertelt Djokovic op de website van de ATP. "Dus het is een droom die uitkomt om zijn record te evenaren. Ik blijf er ook naar streven om een betere speler te worden, nog meer succes te hebben en meer records te breken in een sport waar ik van houd."

Nadal en Roger Federer voerden de ATP-ranking beiden vijf keer aan na het laatste toernooi. Eind vorig seizoen nam de Mallorcaan nog de eerste plek in. In de afgelopen tien jaar was Andy Murray de enige andere speler naast Djokovic en Nadal die het jaar op de hoogste positie afsloot.

Novak Djokovic won begin dit jaar voor de achtste keer de Australian Open. (Foto: Pro Shots)

Djokovic verloor dit seizoen drie partijen

Door de coronapandemie speelde Djokovic dit jaar veel minder toernooien dan gebruikelijk. Wel schreef hij de Australian Open op zijn naam en won hij de toernooien in Rome, Cincinnati en Dubai. Ook haalde de nummer één van de wereld de eindstrijd van Roland Garros, waarin hij kansloos was tegen Nadal.

Vorige week leed Djokovic zijn derde nederlaag van het jaar. Hij pakte in Wenen slechts drie games tegen de Italiaanse 'lucky loser' Lorenzo Sonego. In september verloor hij voor het eerst dit seizoen een partij toen hij op de US Open werd gediskwalificeerd voor het slaan van een bal tegen een lijnrechter.

Djokovic sluit het seizoen over anderhalve week af met de ATP Finals in Londen, het prestigieuze eindejaarstoernooi waarbij de acht beste spelers van het seizoen het tegen elkaar opnemen.