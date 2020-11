Rafael Nadal heeft donderdagavond zonder setverlies de kwartfinales van het Masters-toernooi in Parijs bereikt. De Spanjaard rekende een dag na zijn duizendste ATP-zege op het indoor hardcourt af met Jordan Thompson.

De 34-jarige Nadal trok na iets meer dan anderhalf uur aan het langste eind tegen Thompson, de nummer 61 van de wereld: 6-1 en 7-6 (3). De Spanjaard won relatief veel punten op zijn eerste service en gunde de Australiër geen enkele break.

Het is de achtste keer dat Nadal de kwartfinales bereikt in Parijs, waar hij nooit in een eerder stadium strandde. De nummer twee van de wereld haalde in het verleden slechts één keer de finale van het indoortoernooi, maar de Argentijn David Nabaldian was in 2007 een maatje te groot.

Woensdag schreef Nadal al historie in Parijs door voor de duizendste keer een wedstrijd op de ATP Tour te winnen. Alleen Jimmy Connors (1.274 zeges), Roger Federer (1.242) en Ivan Lendl (1.068) gingen de 'gravelkoning' voor.

Voor een plek in de halve finales wacht Nadal een krachtmeting met de Spanjaard Pablo Carreño Busta, die in de derde ronde te sterk was voor de Tsjechische qualifier Norbert Gombos (7-5 en 6-2).

Dit jaar komt er hoe dan ook een nieuwe winnaar in Parijs, want titelverdediger Novak Djokovic doet niet mee. Het tennisseizoen bij de mannen wordt later deze maand afgesloten met de ATP Finals in Londen (15-22 november).

Rafael Nadal bereikte voor de achtste keer de kwartfinales van het Masters-toernooi in Parijs. (Foto: ANP)