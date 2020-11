Dubbelspecialist Wesley Koolhof heeft zich voor het eerst in zijn loopbaan verzekerd van deelname aan de ATP Finals. De 31-jarige Koolhof vormt een duo met de Kroaat Nikola Mektic.

Koolhof en Mektic plaatsten zich donderdag ten koste van de Amerikaan Taylor Fritz en de Noor Casper Ruud voor de kwartfinales van het Masters-toernooi van Parijs: 6-4 en 7-6 (1).

"We wisten dat we met het bereiken van de laatste acht zeker zouden zijn van de ATP Finals", zei Koolhof, de nummer dertien van de wereld in het dubbelspel. "Dit is natuurlijk erg gaaf, want dit was het doel aan het begin van dit seizoen. Uiteindelijk is het best een knappe prestatie, want we hebben dit jaar maar twaalf toernooien gespeeld."

Aan de ATP Finals in de Londense O2 Arena mogen vanaf 15 tot en met 22 november de beste acht koppels van het seizoen deelnemen. De duo's Rajeev Ram/Joe Salisbury, Mate Pavic/Bruno Soares, Kevin Krawietz/Andreas Mies en Marcel Granollers/Horacio Zeballos hadden zich al eerder geplaatst.

Dit seizoen was Koolhof samen met Mektic finalist op de US Open. Op Roland Garros reikte het duo tot de laatste vier. Koolhof en Mektic pakten nog nooit een titel samen.