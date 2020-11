Rafael Nadal is er trots op dat hij woensdagavond in Parijs de duizendste overwinning uit zijn loopbaan boekte. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar, die in zijn carrière vaak met pijntjes kampte, schaarde zich in een illuster rijtje.

De 34-jarige Nadal was in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Parijs met 4-6, 7-6 (5) en 6-4 te sterk voor zijn landgenoot Feliciano López. Alleen Jimmy Connors (1.274), Roger Federer (1.242) en Ivan Lendl (1.068) wonnen vaker.

"Het enige negatieve van duizend overwinningen is dat het betekent dat ik al heel oud ben, want je hebt er een lange carrière voor nodig. Maar ik ben superblij", grapte Nadal na zijn overwinning op López.

"Het betekent dat ik veel goed heb gedaan. Ik ben op veel dingen trots, maar vooral op het feit dat ik vaak voor uitdagingen heb gestaan door blessures. Het is een behoorlijke prestatie dat ik op mijn 34e nog steeds speel."

Het zag er in het begin van de partij tegen López even niet naar uit dat Nadal zijn historische overwinning al zou binnenhalen. "Het was een heel zware partij, die ik op de slechtst mogelijke manier begon. Het betekende dat ik meteen flink onder druk stond."

Nadal schreef voor de tweede keer in korte tijd geschiedenis. De nummer twee van de wereld haalde op Roland Garros zijn twintigste Grand Slam-titel binnen en is met dat aantal samen met Federer recordhouder.

Tennissers met meeste zeges op ATP Tour 1. Jimmy Connors - 1.274

2. Roger Federer - 1.242

3. Ivan Lendl - 1.068

4. Rafael Nadal - 1.000

5. Guillermo Vilas - 951

6. Novak Djokovic - 932

Rafael Nadal werd in het zonnetje gezet in Parijs. (Foto: Pro Shots)