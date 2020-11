Rafael Nadal heeft woensdagavond historie geschreven door de duizendste ATP-zege uit zijn loopbaan te boeken. De Spanjaard was in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Parijs te sterk voor zijn landgenoot Feliciano López: 4-6, 7-6 (5) en 6-4.

De 34-jarige Nadal is pas de vierde speler ooit die de grens van duizend zeges op de ATP Tour bereikt. Jimmy Connors (1.274), Roger Federer (1.242) en Ivan Lendl (1.068) gingen de Spaanse tennislegende voor. Novak Djokovic is met 932 overwinningen ook goed op weg.

Van de duizend overwinningen boekte Nadal er honderd op Roland Garros, het Grand Slam-toernooi in Parijs dat hij in oktober voor de dertiende keer op zijn naam schreef. De 'gravelkoning' won zijn eerste ATP-wedstrijd in 2002 op het Mallorca Open.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Nadal historie schrijft. De nummer twee van de wereld veroverde op Roland Garros de twintigste Grand Slam-titel uit zijn loopbaan en is nu samen met Federer recordhouder.

Rafael Nadal boekte in Parijs zijn duizendste ATP-zege. (Foto: Pro Shots)

Nadal doet volgende week mee aan ATP Finals

De 39-jarige López leek de duizendste zege van Nadal uit te stellen, want hij won verrassend de eerste set en hield ook in het tweede bedrijf knap stand tegen de nummer twee van de wereld. Nadal trok in de tiebreak echter aan het langste eind en won door een snelle break ook de derde set tegen zijn ervaren landgenoot.

Door zijn zwaarbevochten zege mag Nadal blijven hopen op zijn eerste titel in Parijs. De Spanjaard bereikte in het verleden één keer de finale van het indoortoernooi op hardcourt, maar in 2007 moest hij zijn meerdere erkennen in de Argentijn David Nalbandian.

Voor een plek in de kwartfinales wacht Nadal een krachtmeting met de Australiër Jordan Thompson of de Kroaat Borna Coric. De jubilaris heeft in Frankrijk geen concurrentie van titelverdediger Djokovic, die schittert door afwezigheid.

Het indoortoernooi in Parijs is voor Nadal zijn op een na laatste optreden van dit jaar. Hij doet volgende week ook nog mee aan de prestigieuze ATP Finals, die van 15 tot en met 22 november in de O2 Arena in Londen worden gehouden.