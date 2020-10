Novak Djokovic heeft geen enkele moeite met zijn pijnlijke nederlaag in de kwartfinales van het ATP-toernooi van Wenen. De nummer één van de wereld pakte tegen de Italiaanse 'lucky loser' Lorenzo Sonego slechts drie games: 2-6 en 1-6.

"Ik kwam naar Wenen om punten te verdienen voor de wereldranglijst en mijn eerste plek tot het einde van dit jaar veilig te stellen", liet Djokovic weten. "Dat doel heb ik bereikt."

De Serviër leed tegen Sonego een van zijn grootste nederlagen uit zijn carrière. Het was voor het eerst dat hij niet meer dan drie games won in een partij over twee gewonnen sets. Op de Australian Open van 2005 deed hij dat wel in een wedstrijd over drie gewonnen sets. Toen verloor hij met 0-6, 2-6 en 1-6 van Marat Safin.

"Hij blies me gewoon van de baan, meer niet", zei Djokovic over de nederlaag tegen Sonego. "Op elk vlak was hij beter. Het was ook een behoorlijk slechte wedstrijd van mijn kant, maar geweldig van zijn kant. Hij heeft de overwinning zeker verdiend."

"Ik heb totaal geen problemen met het resultaat van vandaag. Ik ben verder fit en kijk ernaar uit om het seizoen sterk af te sluiten in Londen", doelde hij op de ATP Finals, die van 15 tot en met 22 november op het programma staan in de Britse hoofdstad.

Lorenzo Sonego is in extase na zijn overwinning op Novak Djokovic. (Foto: Pro Shots)

Djokovic kan eerste plek nog verliezen aan Nadal

Wel kan Djokovic de eerste plaats op de wereldranglijst in theorie nog kwijtraken aan Rafael Nadal, als de Spanjaard besluit om komende maand mee te doen aan het ATP-toernooi van Sofia. Nadal heeft zich niet ingeschreven voor dat toernooi, maar kan nog een wildcard aanvragen.

Als Djokovic het jaar voor de zesde keer afsluit als nummer één van de wereld, komt hij op gelijke hoogte met recordhouder Pete Sampras. Het Amerikaanse servicekanon stond van 1993 tot en met 1998 aan het einde van het jaar bovenaan. Djokovic presteerde dat eerder in 2011, 2012, 2014, 2015 en 2018. Nadal en Roger Federer beëindigden het seizoen beiden vijf keer op de eerste plek.

Sonego kon overigens zijn geluk niet op met zijn overwinning op Djokovic. "Dit is zeker weten de mooiste overwinning uit mijn leven. Novak is de beste speler ter wereld. Vandaag speelde ik zo waanzinnig goed. Het is ongelooflijk", jubelde de mondiale nummer 42.