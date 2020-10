Novak Djokovic is vrijdag verrassend uitgeschakeld in de kwartfinales van het ATP-toernooi in Wenen. De nummer één van de wereld ging hard onderuit tegen de Italiaanse 'lucky loser' Lorenzo Sonego: 2-6 en 1-6.

De 33-jarige Djokovic begon dramatisch aan zijn partij tegen Sonego en werd meteen tweemaal gebroken. De zeventienvoudig Grand Slam-winnaar verloor de eerste set in 32 minuten.

Ook in het tweede bedrijf nam Sonego direct een break voorsprong. Hij gunde zijn opponent in het vervolg nog slechts één game en besliste de wedstrijd in een uur en tien minuten.

Djokovic leed zijn derde nederlaag van dit seizoen. Eerder dit jaar werd hij in de achtste finales van de US Open tegen de Spanjaard Pablo Carreño Busta gediskwalificeerd voor het slaan van een bal tegen een lijnrechter en was hij in de eindstrijd van Roland Garros kansloos tegen Rafael Nadal.

Sonego verloor in de laatste kwalificatieronde nog van de Sloveen Aljaz Bedene. Door een afmelding mocht hij alsnog meedoen aan het hoofdtoernooi op het hardcourt in Wenen. In de halve eindstrijd stuit de nummer 42 van de wereld op de Bulgaar Grigor Dimitrov of de Brit Daniel Evans.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de beslissende game bij de partij tussen Djokovic en Sonego te bekijken.

Ook Thiem en Medvedev uitgeschakeld

Ook voor titelverdediger Dominic Thiem en Daniil Medvedev viel het doek in de Oostenrijkse hoofdstad. De als tweede geplaatste Thiem moest voor eigen publiek met 6-7 (5) en 2-6 zijn meerdere erkennen in de Rus Andrey Rublev, die afgelopen weekend de titel veroverde in Sint-Petersburg.

Medvedev, de nummer vier van de plaatsingslijst, liet zich met 4-6 en 6-7 (5) verrassen door de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson, die is afgezakt naar de 111e plaats op de wereldranglijst. Bij de laatste vier staan Rublev en Anderson tegenover elkaar.