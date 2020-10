Kiki Bertens moet de Australian Open van volgend jaar noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan. De 28-jarige Westlandse heeft een operatie aan haar achillespees ondergaan en is maanden uit de roulatie.

"Zoals jullie misschien al wisten liep ik al erg lang met klachten aan mijn achillespees", schrijft Bertens dinsdag op Instagram. "Dit belemmerde mij de laatste tijd te veel in trainingen en wedstrijden. De enige mogelijkheid om weer het maximale uit mijn trainingen en wedstrijden te halen was om me te laten opereren."

"Dit heb ik dan nu ook gedaan. Hierdoor mis ik het begin van 2021 en zal ik dus niet deelnemen in Australië. Ik ga er alles aan doen om zo snel mogelijk sterker en fitter terug te komen."

Bertens kampte in oktober tijdens Roland Garros al met klachten aan de achillespees en werd in de vierde ronde van het Grand Slam-toernooi in Parijs uitgeschakeld door de Italiaanse qualifier Martina Trevisan. Na de eliminatie beëindigde ze per direct haar seizoen, omdat ze het niet zag zitten om over te stappen naar hardcourt.

Kiki Bertens strandde begin deze maand in de vierde ronde van Roland Garros en kwam sindsdien niet meer in actie. (Foto: ANP)

Bertens stelde teleur bij Grand Slams

In het door de coronacrisis verstoorde tennisjaar 2020 speelde Bertens in totaal zeven toernooien (exclusief haar deelname aan de Fed Cup). De kopvrouw van het Nederlandse tennis beleefde in februari haar hoogtepunt door het hardcourttoernooi van Sint-Petersburg te winnen en de tiende WTA-titel uit haar carrière te veroveren.

Bij de Grand Slam-toernooien kon de nummer negen van de wereld de hooggespannen verwachtingen niet waarmaken. Ze strandde bij de Australian Open in de achtste finales en kwam bij Roland Garros dus niet verder dan de vierde ronde. Ze deed vanwege zorgen over het coronavirus niet mee aan de US Open.

De Australian Open staat volgend jaar van 18 tot en met 31 januari op het programma. De organisator van het Grand Slam-toernooi in Melbourne zei in augustus nog dat het toernooi hoe dan ook doorgaat, maar door het oplaaiende coronavirus is dat nog niet zeker.