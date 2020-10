Julia Görges heeft woensdag besloten een punt achter haar tennisloopbaan te zetten. De 31-jarige Duitse neemt dat besluit drie dagen nadat ze de samenwerking met haar coach Raemon Sluiter heeft beëindigd.

"Ik ben er klaar voor om het hoofdstuk tennis in mijn leven af te sluiten en te beginnen aan een nieuw hoofdstuk", verklaart Görges op haar eigen website. "Daar kijk ik erg naar uit."

De huidige nummer 45 van de wereld en Sluiter besloten zondag gezamenlijk niet langer met elkaar door te gaan. De twee kenden een proefperiode van enkele maanden, waarin vanwege de coronacrisis weinig gespeeld kon worden. Na Roland Garros zat die periode erop.

Görges haalde twee jaar geleden nog de halve finales van Wimbledon en stond toen negende op de wereldranglijst, de hoogste notering in haar loopbaan. Dit jaar strandde ze op de Australian Open in de derde ronde en op Roland Garros in de tweede ronde. Aan de US Open nam ze niet deel.

In totaal veroverde Görges zeven WTA-titels in het enkelspel. In 2017 won ze de WTA Elite Trophy, een jaarlijks terugkerend toernooi voor de beste speelsters die zich niet hebben gekwalificeerd voor de WTA Finals. Haar laatste titel dateert van begin 2019 in Auckland.

Begin deze maand speelde Görges haar laatste partij uit haar carrière. Op Roland Garros verloor ze toen het Duitse onderonsje met Laura Siegemund.