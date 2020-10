Roger Federer is nog altijd niet volledig hersteld van zijn langdurige knieblessure. De Zwitser verwacht wel dat hij volgend jaar in januari mee kan doen aan de Australian Open.

De 39-jarige Federer maakte in juni, na een terugslag, bekend dit jaar niet meer in actie te komen door een pijnlijke knie. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar moest opnieuw onder het mes, maar is nu weer op de weg terug.

"Maar ik oefen geen druk uit op mezelf en neem de tijd. Ik zal pas een toernooi gaan spelen als ik 100 procent fit ben. Het ziet er momenteel naar uit dat ik mijn comeback kan maken op de Australian Open in januari", zei Federer in een interview met het Zwitserse Schweizer Illustrierte.

"Ik train nog niet voluit, want meer dan twee uur spelen met het racket is nu nog niet mogelijk. Maar ik ben al een tijdje pijnvrij aan mijn uithoudingsvermogen en mijn kracht aan het werken. Er komen geen operaties meer."

Roger Federer en Rafael Nadal speelde in februari in Zuid-Afrika tegen elkaar. (Foto: ANP)

'Zolang ik plezier beleef, ga ik door'

Federer kwam dit jaar alleen in actie op de Australian Open, waar hij in de halve finales werd uitgeschakeld door Novak Djokovic. De Zwitser, die in februari nog wel een demonstratiewedstrijd speelde tegen Rafael Nadal, denkt echter nog niet aan stoppen.

"Al zo'n vijf jaar spelen er ideeën door mijn hoofd. Maar zolang ik plezier beleef aan het tennissen en iedereen in mijn omgeving zich erin kan vinden, ga ik door. Daarna ga ik me richten op mijn gezin, mijn stichting en mijn sponsors. Ik ben erg geïnteresseerd in zakelijke ideeën en ondernemerschap. Maar ik wil nu zeker niet alles plannen."

De Australian Open staat volgend jaar voorlopig op de kalender van 18 tot en met 31 januari. Federer won het toernooi zes keer.