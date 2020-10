Tennisser Sam Querrey en zijn gezin zijn deze week na een positieve coronatest met een privévliegtuig gevlucht uit Rusland, waar hij mee zou doen aan het toernooi van Sint-Petersburg. De ATP is een onderzoek gestart naar het incident.

Het ATP-toernooi van Sint-Petersburg, dat deze week wordt gehouden, meldt donderdag in een verklaring dat de 33-jarige Querrey, zijn vrouw Abby en zijn acht maanden oude zoon Ford afgelopen zondag positief testten op het coronavirus.

Volgens de regels van de ATP en de Russische overheid moest de nummer 49 van de wereld samen met zijn gezin in quarantaine in het hotel waar zij verbleven. Bovendien moesten ze onderzocht worden door een dokter. Querrey liet de arts bij twee pogingen echter niet toe op zijn kamer.

Op beveiligingsbeelden zag het hotel vervolgens dat de Amerikaan en zijn vrouw en zoontje dinsdagochtend om 5.45 uur het hotel hadden verlaten. Querrey vertelde een ATP-official later dat hij uit Rusland was gevlogen met een privévlucht.

De tennisbond heeft in een eigen verklaring een onderzoek aangekondigd naar "een ernstige schending van het protocol. Dit kan serieuze gevolgen hebben voor het doorgaan van een toernooi en voor de ATP Tour in zijn geheel."

Volgens het protocol van de ATP kan een speler een maximale boete van 100.000 dollar (zo'n 85.500 euro) en een schorsing tot drie jaar krijgen voor het overtreden van de coronaregels.

Querrey wilde niet in ziekenhuis belanden

Volgens The New York Times had het gezin-Querrey er in eerste instantie geen problemen mee om veertien dagen in quarantaine te blijven in het luxe Four Seasons-hotel in Sint-Petersburg.

Een medewerker van de Russische gezondheidsautoriteit zou Querrey echter hebben gemeld dat hij en zijn gezin bij klachten gedwongen zouden worden om opgenomen te worden in het ziekenhuis. Vervolgens besloot de tienvoudig toernooiwinnaar om Rusland zo snel mogelijk te verlaten.