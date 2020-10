Kiki Bertens heeft haar laatste wedstrijd van het jaar al gespeeld. De Westlandse zet een punt achter haar seizoen en richt zich op 2021, bevestigt haar coach Elise Tamaëla maandag aan NU.nl.

Het tennisseizoen loopt nog even door, maar veel WTA-toernooien in het najaar zijn afgelast vanwege de COVID-19-pandemie. De 28-jarige Bertens had alleen nog mee kunnen doen aan de hardcourttoernooien in het Tsjechische Ostrava (19-25 oktober) en het Oostenrijkse Linz (9-15 november).

De huidige nummer negen van de wereld zei vorige week zondag na haar uitschakeling in de vierde ronde van Roland Garros al dat ze het niet zag zitten om nog van gravel naar hardcourt over te stappen. In de afgelopen week is dan ook besloten om een punt achter dit seizoen te zetten.

In het door de coronacrisis verstoorde tennisjaar 2020 speelde Bertens in totaal zeven toernooien (exclusief haar deelname aan de Fed Cup). De kopvrouw van het Nederlandse tennis beleefde in februari haar hoogtepunt door het hardcourttoernooi van Sint-Petersburg te winnen en de tiende WTA-titel uit haar carrière te veroveren.

Op de Grand Slams kon Bertens de verwachtingen niet waarmaken. Op de Australian Open strandde ze in de achtste finales en op Roland Garros, haar favoriete Grand Slam-toernooi, werd Bertens na een dramatische voorbereiding in de vierde ronde uitgeschakeld door de Italiaanse qualifier Martina Trevisan.

Bertens, die Wimbledon afgelast zag worden en vanwege het coronavirus niet mee wilde doen aan de US Open, zal zich nu richten op de toernooien in Australië van begin 2021. Normaal gesproken speelt de Nederlandse het hardcourttoernooi van Brisbane om zich voor te bereiden op de Australian Open (18-31 januari).