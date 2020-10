Kiki Bertens heeft maandag één plek moeten prijsgeven op de wereldranglijst. Nederlands beste tennisster zakt van de achtste naar de negende positie op de mondiale ranking.

De daling is te wijten aan de uitschakeling van Bertens op Roland Garros, waar ze ruim een week geleden strandde in de vierde ronde door van qualifier Martina Trevisan te verliezen.

Bertens wordt op de wereldranglijst gepasseerd door Petra Kvitová, die op het gravel in Parijs tot de halve finales kwam en daardoor van de elfde naar de achtste plek stijgt.

Bertens behoort al sinds oktober 2018 tot de top tien van de wereld. Haar beste notering is de vierde plaats, die ze tussen mei en juli vorig jaar in handen had.

De top drie van de WTA-ranking blijft met Ashleigh Barty, Simona Halep en Naomi Osaka ongewijzigd. De verrassende Roland Garros-winnares Iga Swiatek stijgt liefst 37 plaatsen en is nu de nummer zeventien.

Bij de mannen vonden in de absolute top weinig verschuivingen plaats. Wel steeg Diego Schwartzman, halvefinalist in Parijs, van de veertiende naar de achtste plek. Novak Djokovic, Rafael Nadal en Dominic Thiem vormen nog steeds de top drie en Tallon Griekspoor is op plek 144 de beste Nederlander.

Roland Garros-winnares Iga Swiatek staat in de top twintig van de wereldranglijst. (Foto: ANP)