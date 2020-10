Het maakt Rafael Nadal trots dat hij Roger Federer zondag evenaarde met zijn twintigste Grand Slam-titel en dat zijn rivaal hem daarmee direct feliciteerde. De Spanjaard bereikte zijn mijlpaal door Roland Garros voor de dertiende keer te winnen.

Direct na de finale liet Federer op sociale media weten veel respect te hebben voor Nadal. "We hebben elkaar gemotiveerd om betere spelers te worden", schreef de Zwitser, die zijn seizoen in juni al beëindigde wegens een knieblessure, onder meer.

Nadal werd op de persconferentie na zijn overtuigende zege op Novak Djokovic (6-0, 6-2 en 7-5) geconfronteerd met die woorden. "Het is mooi dat hij dat zegt. Zoals iedereen weet hebben we een goede verstandhouding en hebben we veel respect voor elkaar", aldus de Spanjaard.

"Op een bepaalde manier is hij blij als ik win en andersom vind ik het ook mooi als hij het goed doet. Onze goede band doet me veel. We zijn al heel lang elkaars concurrenten, daar kan ik hem alleen maar voor bedanken."

Rafael Nadal op het podium in Parijs, me achter zich Novak Djokovic. (Foto: Pro Shots)

'Dit is een van mijn waardevolste titels'

Nadal is ook trots op het niveau dat hij tegen Djokovic haalde. De gravelspecialist gaf de zeventienvoudig Grand Slam-winnaar geen enkele kans en klaarde de klus in drie sets.

"Ik haalde 2,5 set lang een geweldig niveau, daar kan ik niet omheen. Anders zou ik niet deze uitslag neerzetten. Ik stond er op het moment dat het moest en daar ben ik trots op", zei hij.

"Het geeft veel voldoening, ook gezien de omstandigheden, die niet ideaal waren. Maar ik heb me daarop kunnen aanpassen, bleef positief en accepteerde het. Dit is een van de Roland Garros-titels die het meest voor me betekent."