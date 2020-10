Roger Federer heeft Rafael Nadal gefeliciteerd met het evenaren van zijn record van twintig Grand Slam-titels. De Spanjaard schreef Roland Garros zondag voor de dertiende keer in zijn carrière op zijn naam.

"Ik heb altijd uiterst veel respect gehad voor mijn vriend Rafa als persoon en als kampioen", schrijft Federer nog geen uur na afloop van de toernooizege van Nadal op Twitter.

De 34-jarige Nadal had in de finale geen kind aan Novak Djokovic (6-0, 6-2 en 7-5) en won Roland Garros voor de vierde keer op rij. Naast zijn dertien titels op het gravel in Parijs was hij ook vier keer de sterkste op de US Open, triomfeerde hij twee keer op Wimbledon en pakte hij eenmaal de titel op de Australian Open.

"Ik denk dat wij elkaar als de grootste rivalen in vele jaren hebben gemotiveerd om betere spelers te worden", vervolgt Federer. "Daarom is het een ware eer voor mij om hem te feliciteren met zijn twintigste Grand Slam-titel."

'Hoop dat nummer twintig slechts een volgende stap is'

Nadal en Federer stonden liefst negen keer tegenover elkaar in een Grand Slam-finale. De Mallorcaan was zes keer de sterkste, waarvan vier keer op Roland Garros. In 2017 troffen de twee elkaar op de Australian Open voor het laatst in een eindstrijd van een van de vier grote toernooien en won de Zwitser.

De 39-jarige Federer is voornamelijk onder de indruk van de prestaties van zijn rivaal in Parijs. "Het is vooral verbazingwekkend dat hij Roland Garros nu maar liefst dertien keer heeft gewonnen, wat een van de grootste prestaties in de sport is."

De nummer vier van de wereld moest onlangs de US Open laten schieten vanwege een knieblessure en ontbrak ook op Roland Garros. Hij hoopt echter snel weer de strijd met Nadal aan te kunnen binden. "Ik hoop dat nummer twintig slechts een volgende stap is in de reis die doorgaat voor ons. Goed gedaan, Rafa. Je verdient dit", besluit hij.