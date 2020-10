De eindzege van Rafael Nadal zondag op Roland Garros zorgde voor een waslijst aan bijzondere statistieken, met als belangrijkste het feit dat de Spanjaard het recordaantal Grand Slam-zeges van Roger Federer (20) evenaarde. Nadal wilde daar na de finale in Parijs niet te lang bij stilstaan.

"Het gaat vandaag niet om het evenaren van Roger, vandaag gaat het mij alleen om de titel op Roland Garros", zei de 34-jarige Nadal in een eerste reactie op het voor hem zo bijzondere Court Philippe-Chatrier.

"Roland Garros betekent alles voor me. Hier winnen betekent alles voor me. Ik heb een groot deel van de belangrijkste momenten uit mijn carrière op deze baan beleefd. Het liefdesverhaal dat ik heb met deze baan en met deze stad is ongeëvenaard."

Nadal rekende in een eenzijdige finale af met Novak Djokovic: 6-0, 6-2 en 7-5. Het was zijn dertiende eindzege op Roland Garros, de honderdste partij die hij won op het Grand Slam-toernooi in Parijs (tegenover slechts twee nederlagen), de zestige toernooizege op zijn favoriete ondergrond en zijn 999e overwinning in totaal op de ATP Tour.

"Wat 'Rafa' op deze baan doet is ongelooflijk", zei Djokovic, die met zeventien Grand Slam-eindzeges derde staat op de eeuwige ranglijst. "Vandaag heeft hij weer laten zien waarom hij de koning van het gravel is, ik heb het aan den lijve ondervonden. Ik ben verslagen door een tennisser die duidelijk beter was."

Nadal - die ook vier keer de US Open, twee keer Wimbledon en één keer de Australian Open op zijn naam schreef - verwees in zijn dankwoord nog naar de coronacrisis, die het tennisseizoen flink in de war heeft geschopt.

"Het is een heel zwaar jaar, voor iedereen in de wereld. Maar we moeten positief blijven, we zullen de strijd met het virus winnen."