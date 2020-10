Rafael Nadal heeft zondag voor de dertiende keer in zijn loopbaan Roland Garros op zijn naam geschreven. De Spanjaard was in de finale in Parijs veel te sterk voor Novak Djokovic en evenaarde zo het Grand Slam-record van Roger Federer.

De 34-jarige Nadal had onder het gesloten dak van Court-Philippe Chatrier geen kind aan de één jaar jongere Djokovic en zegevierde na 'slechts' 2 uur en 43 minuten: 6-0, 6-2 en 7-5. De nummer één van de wereld sloeg in de hele wedstrijd liefst 52 onnodige fouten, tegenover 14 missers van Nadal.

Het was pas de zesde keer in het Open Era (sinds 1968) dat de eerste set van een Grand Slam-finale bij de mannen in 6-0 eindigde. De laatste keer was in 2006, toen Federer in de Wimbledon-finale tegen uitgerekend Nadal de eerste zes games van de wedstrijd won.

Het is al het vierde jaar op rij dat Nadal Roland Garros op zijn naam schrijft. Door zijn probleemloze overwinning op Djokovic komt de Spanjaard op twintig Grand Slam-titels, waarmee hij het record van Federer evenaart. De laatste eindzege van de Zwitser op een van de vier grote toernooien was in 2018 (Australian Open).

Djokovic blijft op zeventien Grand Slam-titels steken. Het was de vierde keer dat de Roland Garros-winnaar van 2016 de finale van het Grand Slam-toernooi in Parijs verloor. Djokovic schreef begin dit jaar wel de Australian Open op zijn naam.

Voor Nadal was deze editie van Roland Garros pas zijn vijfde toernooi van het jaar en zijn tweede optreden sinds de hervatting van het seizoen na de coronacrisis. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar verloor dit jaar geen enkele set in Parijs.

Nadal loopt razendsnel weg bij teleurstellende Djokovic

De finale tussen Nadal en Djokovic beloofde een zenuwslopende krachtmeting te worden, maar de Spanjaard haalde eigenlijk direct de angel uit de wedstrijd. De vrijwel foutloze Nadal won de eerste twee servicegames van Djokovic en sloeg zelf op 0-3 drie breakpoints weg.

'The Djoker', die in de eerste set een dramatisch eersteservicepercentage van 42 noteerde, bleef grossieren in onnodige fouten en leverde ook zijn derde servicegame in. Nadal stelde vervolgens zonder problemen setwinst veilig op het Franse gravel.

Met slechts twee onnodige fouten tegenover elf van Djokovic bleef Nadal probleemloos overeind en dat was in de tweede set niet anders. Nadat de mondiale nummer één in zijn eerste servicegame nog drie breakpoints had weggewerkt, werd hij op 1-1 én 1-3 gebroken door Nadal. De Spanjaard sloeg bijna alles terug, gunde Djokovic geen enkele breakkans en serveerde op 5-2 ook de tweede set uit.

In het derde bedrijf leek Djokovic eindelijk wat op te leven en de spanning enigszins terug te brengen. De Serviër verloor op 2-2 weliswaar voor de zesde keer in de wedstrijd zijn servicegame, maar hij plaatste direct daarna zijn eerste break.

Op 5-5 ging het alsnog mis voor de geplaagde Djokovic. Hij sloeg uitgerekend op breakpoint een dubbele fout, waarna Nadal op eigen service met een lovegame de finale in stijl beëindigde en zijn dertiende titel op Roland Garros veiligstelde.

Rafael Nadal had geen kind aan Novak Djokovic. (Foto: ANP)