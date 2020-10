Als Novak Djokovic zondag Roland Garros voor de tweede keer in zijn carrière op zijn naam schrijft, schaart hij zich in een rijtje met Rod Laver en Roy Emerson. De Serviër moet daarvoor wel titelverdediger Rafael Nadal zien te verslaan in de finale.

Met een tweede titel op het gravel in Parijs wordt Djokovic de derde speler ooit, en de eerste speler in de Open Era, die alle Grand Slam-toernooien minimaal twee keer heeft gewonnen. Alleen Laver en Emerson wisten dat eerder in de jaren zestig te presteren.

De 33-jarige Djokovic veroverde in 2016 zijn enige Roland Garros-titel. Daarnaast was hij liefst acht keer de sterkste op de Australian Open, en triomfeerde hij vijf keer op Wimbledon en driemaal op de US Open.

De nummer één van de wereld kan zondag dus voor de achttiende keer een Grand Slam-toernooi winnen. Daarmee blijft hij achter recordhouder Roger Federer (twintig overwinningen) en Nadal (negentien) de nummer drie op de ranglijst met de meeste titels op de vier grote toernooien.

Nadal komt dus op gelijke hoogte met de in Parijs afwezige Federer als hij in de finale afrekent met Djokovic. De Spanjaard won Roland Garros liefst twaalf keer, schreef de US Open vier keer op zijn naam, was twee keer de beste op Wimbledon en eiste eenmaal de titel op de Australian Open voor zich op.

De 34-jarige Nadal staat voor de dertiende keer in de eindstrijd van Roland Garros. Daarmee is hij alleen recordhouder wat betreft het aantal finaleplaatsen op één Grand Slam-toernooi. Hij deelde het record met Federer, die twaalf keer de eindstrijd van Wimbledon bereikte.

Rafael Nadal won Roland Garros van 2005 tot en met 2008, van 2010 tot en met 2014 en van 2017 tot en met 2019. (Foto: Pro Shots)

Nadal kan honderdste zege op Roland Garros boeken

Voor Djokovic en Nadal wordt het hun negende onderlinge ontmoeting in een Grand Slam-finale. Beiden wonnen vier keer. Alleen Nadal en Federer stonden in de Open Era even vaak tegenover elkaar in een slotstuk op dat niveau.

In totaal troffen Djokovic en Nadal elkaar 55 keer eerder. De stand in de onderlinge confrontaties is met 29-26 in het voordeel van de Serviër, maar op Roland Garros won hij slechts een van de zeven partijen tegen de Mallorcaan: in 2015 in de kwartfinales.

Voor Nadal was dat pas zijn tweede en tevens laatste nederlaag in Parijs. In 2009 verloor hij in de vierde ronde tegen de Zweed Robin Söderling voor het eerst. De mondiale nummer twee kan zondag zelfs zijn honderdste partij op het Franse gravel winnen.

De finale op Roland Garros tussen Nadal en Djokovic gaat zondag om 15.00 uur van start. De Spanjaard, die tijdens deze editie nog zonder setverlies is, kan het toernooi voor de vierde keer op rij winnen.