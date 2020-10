Iga Swiatek is vol ongeloof na het veroveren van haar eerste Grand Slam-titel. De negentienjarige Poolse zorgde zaterdag voor een stunt door Roland Garros op haar naam te schrijven.

"Ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Ik ben zo blij", jubelde de geëmotioneerde Swiatek bij de prijsuitreiking. "Ik ben ook zo blij dat mijn familie eindelijk hier kon zijn."

De nummer 53 van de wereld maakte in de finale de verrassing compleet door de Amerikaanse Sofia Kenin met 6-4 en 6-1 te verslaan. Ze werd daarmee de laagst genoteerde winnares van Roland Garros sinds de invoering van de WTA-ranglijst.

Swiatek reikte voorafgaand aan Roland Garros nooit verder dan de vierde ronde op een Grand Slam-toernooi. Wel won ze twee jaar geleden het juniorentoernooi van Wimbledon.

"Het is bizar", zei de tiener. "Twee jaar geleden won ik een Grand Slam-titel bij de junioren en nu lukt het hier. Het voelt alsof er zo weinig tijd tussen zit. Ik ben er gewoon door overweldigd."

Iga Swiatek viert haar titel op Roland Garros met haar familie. (Foto: Pro Shots)

'Ik was mentaal gewoon sterk'

Door haar overwinning op Kenin bleef Swiatek het hele toernooi zonder setverlies. Daarmee trad ze in de voetsporen van Justine Henin, die dat in 2007 als enige eerder presteerde in Parijs. De Poolse had echter geen idee wat de doorslag gaf in de eindstrijd.

"Ik was mentaal gewoon sterk en ik wilde net zo agressief spelen als in mijn vorige partijen", blikte ze terug. "Het was erg stressvol en lastig, maar ik weet niet wat het verschil heeft gemaakt. Ik verzilverde het matchpoint en dat is het belangrijkste."

Kenin, die in de tweede set een tijdje medisch werd behandeld, vond dat Swiatek de overwinning verdiende. "Ik wil Iga feliciteren met een geweldig toernooi en een geweldige partij. Je speelde erg goed", aldus de mondiale nummer zes.