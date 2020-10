Iga Swiatek heeft zaterdag de verrassing compleet gemaakt op Roland Garros. De pas negentienjarige Poolse veroverde de titel na een zege in twee sets op de twee jaar oudere Amerikaanse Sofia Kenin: 6-4 en 6-1.

Swiatek, die nooit verder kwam dan de vierde ronde op een Grand Slam-toernooi, kende ongekend succesvolle weken. Ze verloor geen enkele set, waarmee ze in de voetsporen treedt van de Belgische oud-topper Justine Henin, die dat in 2007 als enige eerder presteerde in Parijs.

Het talent is de eerste Poolse die een Grand Slam-toernooi wint. Ze was na Agnieszka Radwanska (in 2012 op Wimbledon) en Jadwiga Jedrzejowska (in 1937 op Wimbledon en de US Open en in 1939 op Roland Garros) pas de derde finaliste uit het Oost-Europese land op een van de vier grote evenementen.

Swiatek is de laagst genoteerde winnares ooit op Roland Garros. Ze stond voorafgaand 53e op de wereldranglijst - zes plaatsen lager dan Jelena Ostapenko, die drie jaar geleden als de mondiale nummer 47 triomfeerde. Daarbij moet aangetekend worden dat de WTA-ranking pas in 1975 werd ingevoerd.

Roland Garros beleefde de 'jongste' vrouwenfinale sinds 2003. Toen rekende de destijds 21-jarige Henin in een Belgisch onderonsje af met haar twee jaar jongere landgenote Kim Clijsters. Swiatek en Kenin stonden nog nooit eerder tegenover elkaar op profniveau.

Er waren door de coronamaatregelen weinig toeschouwers welkom bij de finale van Roland Garros. (Foto: ANP)

Swiatek niet bevangen door de zenuwen

Swiatek leek nauwelijks last van zenuwen te hebben tegen favoriet Kenin, die begin dit jaar nog de sterkste was op de Australian Open. Ze ging voortvarend van start en nam meteen een comfortabele 3-0-voorsprong in de eerste set.

Kenin liet zich aanvankelijk echter niet van de wijs brengen. Ze kwam meteen terug tot 3-3, waarna zich een enerverend gevecht ontvouwde op het zware gravel op Court Philippe-Chatrier met bij vlagen lange rally's en fraaie punten.

Swiatek trok aan het langste eind in de eerste set. Ze slaagde er bij 5-3 niet in om de set uit te serveren, maar brak in de game daarop Kenin wel voor de derde keer in de wedstrijd en dat was voldoende.

Kenin begon nog wel goed aan de tweede set met een break, maar daarna sloeg het noodlot bij haar toe. Ze kreeg te veel last van haar bovenbeen, dat ze al had getapet, en moest bij een 1-2-achterstand naar binnen voor een medische time-out.

Eenmaal weer de baan op slaagde Kenin er niet in om zich terug te knokken. Swiatek liep eenvoudig uit en benutte bij 5-1 direct haar eerste matchpoint, waarna ze vol ongeloof haar staf opzocht op de tribune en Kenin in tranen achterliet.