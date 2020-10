Novak Djokovic denkt dat hij door de ongebruikelijke omstandigheden op Roland Garros meer kans maakt in de finale tegen Rafael Nadal. De nummers één en twee van de wereld treffen elkaar zondag in de eindstrijd van het graveltoernooi.

De 34-jarige Nadal jaagt in Parijs op zijn dertiende Roland Garros-titel. De Spanjaard, die vrijdag in de halve finales in drie sets afrekende met Diego Schwartzman, won al zijn voorgaande twaalf finales en is de grote favoriet, maar Djokovic ziet kansen.

"Normaal gesproken is Roland Garros in mei of juni en dan zijn de omstandigheden heel anders", doelde de 33-jarige Serviër vrijdag na zijn gewonnen halvefinalepartij tegen Stéfanos Tsitsipás (een vijfsetter) op het weer en de conditie van de banen.

"Ik denk dat dit in mijn voordeel is. De bal stuitert nu bijvoorbeeld niet zo hoog over de schouder als normaal. Maar los van de omstandigheden is hij nog altijd 'Rafa', staat hij weer in de finale en spelen we alsnog op gravel."

Nadal was in 2012 en 2014 te sterk voor Djokovic in de finale van Roland Garros, maar daar hecht de negentienvoudig Grand Slam-winnaar weinig waarde aan. "Dat telt zondag niet meer. Het zijn andere omstandigheden, het is een ander toernooi en het is een totaal andere situatie."

Novak Djokovic en Rafael Nadal troffen elkaar al zeven keer op Roland Garros. (Foto: ANP)

56e ontmoeting tussen Djokovic en Nadal

Djokovic en Nadal treffen elkaar zondag voor de 56e keer. De Serviër leidt in de onderlinge duels met 29-26, maar Nadal won zes van de vorige zeven ontmoetingen op Roland Garros. Djokovic was de Spanjaard in 2016 in Rome voor het laatst op gravel de baas.

"Ik kijk uit naar weer een geweldig gevecht met Nadal", aldus Djokovic. "Dit Grand Slam-toernooi won ik het minst vaak, dus natuurlijk ben ik enorm gemotiveerd om hier te winnen. Een Grand Slam-finale is altijd groot, maar dit is denk ik niet de grootste wedstrijd die ik ooit ga spelen."

Ook Nadal, die nog geen set verloor dit toernooi, bereidt zich voor op een pittige strijd. "Djokovic is een van de zwaarst mogelijke tegenstanders denkbaar. Ik speelde goed tegen Schwartzman, maar zondag zal dat niet genoeg zijn. Ik zal mezelf weer moeten verbeteren."

Nadal is nog één zege verwijderd van een evenaring van het recordaantal Grand Slam-titels van Roger Federer (twintig), die niet meedeed aan Roland Garros. Djokovic is met zeventien titels de nummer drie op de ranglijst.

De finale tussen Nadal en Djokovic begint zondag om 15.00 uur.