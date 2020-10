Als Iga Swiatek er zaterdag in slaagt om Roland Garros op haar naam te schrijven, is ze de laagst genoteerde winnares op het gravel in Parijs ooit. De Poolse moet daarvoor in de finale zien af te rekenen met Sofia Kenin.

De pas negentienjarige Swiatek stond voor aanvang van Roland Garros 53e op de wereldranglijst - acht plaatsen lager dan Jelena Ostapenko, die drie jaar geleden als de mondiale nummer 47 triomfeerde in de Franse hoofdstad. Daarbij moet wel aangetekend worden dat de WTA-ranking pas in 1975 werd ingevoerd.

Slechts vijf vrouwen stonden ooit lager dan Swiatek toen zij een Grand Slam-toernooi wonnen. Kim Clijsters (US Open in 2009) en Evonne Goolagong (Australian Open in 1977) hadden beiden geen ranking. Chris O'Neill (1978), Serena Williams (2007) en Barbara Jordan (1979) wonnen de Australian Open als respectievelijk nummer 111, 81 en 68 van de wereld.

De finaleplek van Swiatek op Roland Garros is sowieso zeer verrassend. Voorafgaand aan dit toernooi kwam ze nooit verder dan de vierde ronde op een Grand Slam-toernooi. Vorig jaar strandde ze in Parijs in de vierde ronde, waarin ze geen schijn van kans had tegen Simona Halep (1-6 en 0-6).

Vorige week nam de tiener revanche voor die nederlaag door Halep in de achtste finales kansloos te laten (6-1 en 6-2). Ook in haar andere partijen tijdens dit toernooi stond ze geen enkele set af, waardoor ze na Justine Henin (2007) de tweede Roland Garros-winnares zonder setverlies kan worden.

Tevens kan Swiatek de eerste Poolse Grand Slam-winnares worden. Ze is pas de derde finaliste uit het Oost-Europese land op een van de vier grote toernooien. Agnieszka Radwanska verloor in 2012 de Wimbledon-finale en Jadwiga Jedrzejowska dolf het onderspit in de finales van Wimbledon, de US Open (beide 1937) en Roland Garros (1939).

Sofia Kenin won begin dit jaar al de Australian Open. (Foto: Pro Shots)

Jongste vrouwenfinale op Roland Garros sinds 2003

Niet alleen Swiatek is met negentien jaar nog jong: haar opponente Kenin is ook pas 21 jaar. Hierdoor beleeft Roland Garros de 'jongste' vrouwenfinale sinds 2003. Toen besliste de destijds 21-jarige Henin het Belgische onderonsje met haar twee jaar jongere landgenote Kim Clijsters in haar voordeel.

Kenin wordt bij een overwinning in de finale de eerste speelster die twee Grand Slam-titels in één seizoen verovert sinds Angelique Kerber in 2016 triomfeerde op de Australian Open en de US Open. Begin dit jaar pakte de Amerikaanse met de Australian Open haar eerste grote titel.

Bovendien kan Kenin de zesde speelster worden die de Australian Open en Roland Garros in hetzelfde jaar wint. De mondiale nummer zes schaart zich dan in een rijtje met Margaret Court, Steffi Graf, Monica Seles, Jennifer Capriati en Serena Williams.

De vrouwenfinale op Roland Garros tussen Kenin en Swiatek begint zaterdag om 15.00 uur. De twee stonden nog nooit tegenover elkaar op profniveau, maar troffen elkaar in 2016 wel in het juniorentoernooi van Roland Garros. De Poolse won toen in de derde ronde met 6-4 en 7-5.