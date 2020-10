Novak Djokovic en Rafael Nadal staan zondag tegenover elkaar in de finale van Roland Garros. Djokovic had het vrijdag bij de laatste vier bijzonder lastig met de Griek Stéfanos Tsitsipás en titelverdediger Nadal klopte de Argentijn Diego Schwartzman.

De 33-jarige Djokovic rekende in vijf sets af met de als vijfde gerangschikte Tsitsipás: 6-3, 6-2, 5-7, 4-6 en 6-1. De Serviër bereikte voor de vijfde keer de eindstrijd op het gravel in Parijs. Alleen in 2016 won hij het toernooi.

In de andere halve finale ontdeed de 34-jarige Nadal zich met 6-3, 6-3 en 7-6 (0) van de als twaalfde geplaatste Schwartzman en bleef zo zonder setverlies tijdens dit toernooi. Hij staat voor de dertiende keer in de finale in de Franse hoofdstad.

De Spanjaard won al zijn voorgaande twaalf finales op Roland Garros. Hij schreef het Grand Slam-toernooi van 2005 tot en met 2008, van 2010 tot en met 2014 en van 2017 tot en met 2019 op zijn naam.

Dankzij zijn finaleplaats is Nadal nog één zege verwijderd van een evenaring van het recordaantal Grand Slam-titels van Roger Federer (twintig), die niet meedeed aan Roland Garros. Djokovic is met zeventien titels de nummer drie op de ranglijst.

Rafael Nadal staat voor de dertiende keer in de finale van Roland Garros. (Foto: Pro Shots)

Tsitsipás overleeft matchpoint in derde set

Djokovic begon uitstekend aan zijn partij tegen Tsitsipás en trok de eerste twee sets binnen anderhalf uur naar zich toe. De nummer één van de wereld leek de partij snel te beslissen, want hij mocht in het derde bedrijf op 5-4 serveren voor een finaleplaats.

Tsitsipás overleefde echter een matchpoint, brak terug en sloeg in de twaalfde game zelf wel toe op zijn tweede setpunt. In de vierde set verspeelde de mondiale nummer zes weliswaar een vroege voorsprong, maar bracht hij de stand uiteindelijk in evenwicht dankzij een break in de tiende game.

In de beslissende set stelde Djokovic alsnog orde op zaken. Hij nam al snel een break voorsprong en besliste de partij na bijna vier uur op zijn derde matchpoint.

Stéfanos Tsitsipás strandde voor de tweede keer in de halve eindstrijd van een Grand Slam-toernooi. (Foto: Pro Shots)

Schwartzman maakt het Nadal alleen in derde set lastig

Eerder op de dag kon Schwartzman het Nadal alleen in de derde set echt lastig maken. De mondiale nummer veertien was in een spectaculaire marathonpartij in de kwartfinales nog verrassend te sterk voor Dominic Thiem, vorig jaar verliezend finalist in Parijs.

Nadal pakte de eerste twee sets dankzij vroege breaks en leek op weg naar een eenvoudige zege toen hij in de derde set opnieuw een voorsprong nam. Schwartzman, die een aantal fraaie winners produceerde, gaf zich echter nog niet gewonnen.

De Argentijn, die zijn tegenstander regelmatig tot lange rally's dwong, maakte tot tweemaal toe een break achterstand ongedaan en kreeg in de elfde game liefst drie breakkansen. Nadal werkte die weg en maakte het karwei alsnog af in de tiebreak, waarin hij geen enkel punt meer afstond.

Diego Schwartzman stond voor het eerst in de halve finale van een Grand Slam-toernooi. (Foto: Pro Shots)