Sofia Kenin en Iga Swiatek kunnen amper geloven dat ze in de finale van Roland Garros staan. De 21-jarige Amerikaanse en de 19-jarige Poolse troffen elkaar één keer eerder: vier jaar geleden bij de juniorenversie van het Grand Slam-toernooi in Parijs.

"Toen verloor ik, maar we ontliepen elkaar heel weinig", herinnert Kenin zich. De Australian Open-winnares was in de halve eindstrijd van Roland Garros met 6-4 en 7-5 te sterk voor Petra Kvitová.

De nummer zes van de WTA-ranglijst is daar trots op. "Petra is zó goed. Ze speelt met agressie en serveert heel sterk. Het was een geweldige partij en ik ben superblij dat ik heb gewonnen."

De jonge Swiatek kan zich de partij van vier jaar geleden op het juniorentoernooi van Roland Garros ook nog goed herinneren. "Maar ik wil daar niet te veel aan denken. Sofia is heel sterk dit jaar. Ik ben al blij dat ik in de finale sta", aldus de Poolse.

"Ik heb mezelf daarmee verrast, al wist ik dat als ik een Grand Slam-finale zou halen, het op Roland Garros zou zijn. Dit is een droom die uitkomt."

Het is lang geleden dat er zulke jonge speelsters in de Roland Garros-finale stonden. De laatste keer was in 2003, toen Justine Henin-Hardenne (21) tegenover Kim Clijsters (19) stond. De finale tussen Kenin en Swiatek is zaterdag.

Iga Swiatek staat voor het eerst in haar loopbaan in een Grand Slam-finale. (Foto: Pro Shots)