De finale van Roland Garros bij de vrouwen gaat zaterdag tussen de 21-jarige Sofia Kenin en de 19-jarige Iga Swiatek. De als vierde geplaatste Amerikaanse versloeg Petra Kvitová met 6-4 en 7-5, de ongeplaatste Poolse bereikte haar eerste Grand Slam-finale door een simpele zege op qualifier Nadia Podoroska: 6-2 en 6-1.

Voor zowel Kenin als Kvitová was het opvallend genoeg pas het eerste duel met een geplaatste speelster in Parijs. De Tsjechische had tot de halve finale nog geen set af hoeven staan, maar liep tegen de Amerikaanse voortdurend achter de feiten aan.

Dankzij een dubbele break liep Kenin in de openingsset snel uit naar een 4-1-voorsprong. Kvitová wist één break nog te repareren, maar kon niet voorkomen dat de Amerikaanse de set pakte.

In de tweede set leek Kenin met een vroege break makkelijk door te stomen naar de finale. Toen ze voor de wedstrijd mocht serveren, had ze haar zenuwen echter niet in bedwang en zag ze Kvitová terugbreken naar 5-5.

Kenin kan tweede Grand Slam dit jaar winnen

Het bleek echter uitstel van executie voor Kvitová, die meteen haar service weer inleverde en Kenin vervolgens ondanks een breekpunt tegen niet opnieuw zag falen bij het uitserveren van de partij. De Amerikaanse sloeg op haar eerste matchpoint direct toe.

Kenin bereikte zo voor de tweede keer in haar loopbaan een Grand Slam-finale. Eerder dit jaar won ze al de Australian Open. Ze is de eerste Amerikaanse vrouw in de finale van Roland Garros sinds Serena Williams in 2016. Williams was een jaar eerder tevens de laatste Amerikaanse winnares op het gravel in Parijs.

Met Kenin, die volgende maand 22 wordt, en Swiatek in de finale beleeft Roland Garros de jongste eindstrijd bij de vrouwen sinds 2003. Toen won de destijds 21-jarige Justine Henin-Hardenne van haar twee jaar jongere landgenote Kim Clijsters.

Iga Swiatek kan nauwelijks bevatten dat ze de finale van Roland Garros heeft gehaald. (Foto: Pro Shots)

Tiener Swiatek bereikt eerste Grand Slam-finale

Swiatek bereikte eerder op donderdag de eindstrijd door Podoroska eenvoudig te verslaan. Zowel Swiatek als Podoroska is in Parijs ongeplaatst en baarde eerder opzien met zeges op veel hoger geplaatste speelsters. Zo versloeg de Poolse in de vierde ronde nummer één van de wereld Simona Halep en was de Argentijnse in de kwartfinales te sterk voor de als vijfde geplaatste Elina Svitolina.

Beide speelsters begonnen nerveus aan hun eerste halve finale op een Grand Slam ooit en maakten veel onnodige fouten. Swiatek stelde daar echter veel meer winners tegenover en won zo betrekkelijk eenvoudig de eerste set.

In de tweede set stoomde Swiatek in hetzelfde tempo door richting de overwinning. Bij een 4-0-voorsprong voor de Poolse sputterde Podoroska nog even tegen met een break, maar Swiatek brak meteen terug en serveerde de wedstrijd gedecideerd uit.

Door haar makkelijke overwinning heeft Swiatek nog altijd geen set hoeven af te staan in deze editie van Roland Garros. Ze is pas de zevende ongeplaatste speelsters in het Open Era die de eindstrijd haalt in Parijs, en de eerste Poolse die dat lukt.