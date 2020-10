Pablo Carreño Busta heeft zich woensdag behoorlijk geërgerd aan Novak Djokovic. De Spanjaard zag dat de nummer één van de wereld zich in de beginfase van de kwartfinalepartij op Roland Garros liet behandelen aan een blessure.

Djokovic oogde niet fit en moest de eerste set met 6-4 aan Carreño Busta laten. Hij zei last te hebben van zijn nek en schouders en vroeg een medische time-out aan.

"Iedere keer als Djokovic in de problemen zit, vraagt hij om hulp. Het bracht me niet van mijn stuk, omdat ik al wist dat dit zou gebeuren", zei Carreño Busta na zijn nederlaag in vier sets (6-4, 2-6, 3-6 en 4-6).

"Ik haalde een hoog niveau en bracht hem daarmee aan het twijfelen. Ik weet niet of hij echt iets aan zijn nek en schouder had of dat het een mentale kwestie is. Hij doet dit al heel lang."

Carreño Busta en Djokovic stonden voor de tweede keer in korte tijd tegenover elkaar. Een maand geleden werd de Serviër bij hun partij op de US Open gediskwalificeerd nadat hij een lijnrechter raakte toen hij uit frustratie een bal wegsloeg.

De 33-jarige Djokovic staat voor de tiende keer in de halve finales van Roland Garros. Hij won het Grand Slam-toernooi in Parijs alleen in 2016.

Pablo Carreño Busta was niet blij met het gedrag van Novak Djokovic. (Foto: Pro Shots)