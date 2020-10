Novak Djokovic heeft zich woensdag voor de tiende keer in zijn carrière geplaatst voor de halve finales van Roland Garros. De nummer één van de wereld versloeg Pablo Carreño Busta met 4-6, 6-2, 6-3 en 6-4.

Djokovic spoelde daarmee de bittere smaak weg van zijn vorige ontmoeting met de als zeventiende geplaatste Spanjaard. Vorige maand op de US Open werd de Serviër gediskwalificeerd omdat hij een bal tegen een lijnrechter sloeg, waardoor Carreño Busta een vrije doortocht kreeg naar de kwartfinales.

In de halve finale speelt Djokovic tegen Stéfanos Tsitsipás. De als vijfde geplaatste Griek rekende in drie sets af met de Rus Andrei Rublev: 7-5, 6-2 en 6-3. De andere finalist moet komen uit de ontmoeting tussen titelverdediger Rafael Nadal (2) en Diego Schwartzman (12).

Na zijn eerste vier partijen met veel machtsvertoon gewonnen te hebben, werd Djokovic door Carreño Busta voor het eerst serieus op de proef gesteld. De eerste set ging met 6-4 naar de Spanjaard, die zag dat zijn tegenstander niet al te fit oogde en zich moest laten behandelen aan zijn nek.

Djokovic herstelde zich echter knap en trok de tweede set met een dubbele break naar zich toe. Nadat ook de derde set naar de winnaar van 2016 was gegaan, stribbelde Carreño Busta in de vierde nog serieus tegen. Na een break tegen op 3-3 liet de Spanjaard echter drie breakpoints onbenut, waarna Djokovic de voorsprong niet meer uit handen gaf.

Stéfanos Tsitsipás staat voor het eerst in zijn carrière in de halve finales van Roland Garros. (Foto: Pro Shots)

Tsitsipás overtuigend naar laatste vier

Tsitspás, de nummer zes van de wereld, begon wat moeizaam aan zijn partij tegen Rublev. De Russische nummer twaalf kwam in de eerste set een break voor.

Bij 5-4 mocht Rublev voor setwinst serveren, maar Tsitsipás brak hem en won ook daarna de servicegame van Rublev. In de twee volgende sets hoefde Tsitsipás geen breakpoints meer toe te staan en kwam hij niet meer in de problemen.

Voor de 22-jarige Tsitsipás is het de tweede keer in zijn carrière dat hij de halve finale van een Grand Slam haalt. Dat lukte hem eerder alleen vorig jaar op de Australian Open. In 2019 schreef het talent ook de ATP Finals op zijn naam.