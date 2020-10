Sofia Kenin en Petra Kvitová hebben zich woensdag geplaatst voor de halve finales van Roland Garros. De als vierde geplaatste Kenin versloeg Danielle Collins en de als zevende ingeschaalde Kvitová was te sterk voor Laura Siegemund.

De Amerikaanse Kenin rekende na ruim twee uur af met haar landgenote Collins: 6-4, 4-6 en 6-0.

Kenin stond pas voor de tweede keer in haar carrière in de kwartfinales van een Grand Slam. Aan het begin van dit jaar won ze de Australian Open. De nummer zes van de wereld had het twee sets erg lastig met Collins (WTA-57), maar in de derde set won ze mede door veertien winners liefst 25 van de 34 punten.

Collins, die ook voor het eerst bij de laatste acht zat op Roland Garros, onderging in de laatste set een lange blessurebehandeling. Een set eerder had ze haar vriend en coach Tom Couch duidelijk laten weten dat hij ergens anders op de tribunes moest gaan zitten, omdat ze werd afgeleid door hem.

Petra Kvitová maakte een einde aan de opmars van Laura Siegemund. (Foto: Pro Shots)

Kvitová blijft zonder setverlies

De dertigjarige Kvitová stond slechts zes games af aan de twee jaar oudere Siegemund (WTA-66): 6-3 en 6-3. De huidige nummer elf van de wereld, die veel punten won op haar eerste service, is na vijf wedstrijden nog altijd zonder setverlies op Roland Garros.

Het is de tweede keer dat Kvitová erin slaagt om de laatste vier in Parijs te bereiken. De tweevoudig Wimbledon-winnares bereikte in 2012 voor het eerst de halve finales en dat was toen ook haar eindstation. Daarna kwam ze (tot dit jaar) nooit verder dan de vierde ronde op Roland Garros.

De laatste keer dat Kvitová de finale van een Grand Slam-toernooi haalde, was vorig jaar op de Australian Open. Ze moest toen in de eindstrijd haar meerdere erkennen in de Japanse Naomi Osaka.

De andere halve finale bij de vrouwen gaat tussen Iga Swiatek en qualifier Nadia Podoroska.