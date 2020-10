Rafael Nadal heeft na zijn overwinning in de kwartfinales van Roland Garros nog maar eens zijn frustraties uitgesproken over de weersomstandigheden in Parijs. De Spanjaard, die in de nacht van dinsdag op woensdag tot 1.30 uur op de baan stond, vindt het niet verantwoord om nu buiten te tennissen.

"Het is natuurlijk sowieso niet ideaal om een wedstrijd in de nacht te eindigen, maar het grootste probleem is het weer. Het is gewoon veel te koud om te tennissen", zei de 34-jarige Nadal op zijn persconferentie na zijn overwinning op de Italiaan Jannik Sinner (7-6 (4), 6-4 en 6-1).

Het kwik in Parijs schommelt al het hele toernooi tussen de 10 en 15 graden en dat leidde al bij meer tennissers tot zorgen. De kou en soms harde wind waren mede de oorzaken dat Kiki Bertens in haar tweederondepartij een krampaanval kreeg en in een rolstoel van de baan moest worden gereden.

"Ik weet ook wel dat voetballers in deze omstandigheden spelen, maar dat ligt wel wat anders", vindt Nadal. "Voetballers zijn de hele tijd in beweging. Wij staan heel vaak stil en doen even niks als we van helft wisselen. Voor het lichaam is het te gevaarlijk om in deze heftige weersomstandigheden te spelen."

Rafael Nadal vindt het veel te koud om te tennissen in Parijs. (Foto: Pro Shots)

Nadal begrijpt niets van planning organisatie

De kou is niet de enige reden voor ergernis bij Nadal. Zijn kwartfinale tegen Sinner was de vijfde wedstrijd van de dag op Court-Philippe Chatrier en mede door de vijf uur durende marathonpartij tussen Dominic Thiem en Diego Schwartzman konden de Spanjaard en de Italiaan pas rond 23.00 uur de baan op.

"Ik heb geen flauw idee waarom de organisatie ervoor koos om vijf wedstrijden op dezelfde baan in te plannen. Dat was een risico. Toen ik het speelschema kreeg, zag ik direct al een paar wedstrijden die lang zouden kunnen duren. Het is wat ongelukkig. Ik moet het accepteren en positief blijven", aldus Nadal.

Ondanks de weersomstandigheden bereikte de negentienvoudig Grand Slam-winnaar voor de dertiende keer de halve finales op Roland Garros. Nadal, die zijn favoriete toernooi voor het vierde jaar op rij kan winnen, neemt het voor een plek in de eindstrijd op tegen de Argentijn Schwartzman.