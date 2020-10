Rafael Nadal heeft in de nacht van dinsdag op woensdag voor de dertiende keer in zijn loopbaan de halve finales van Roland Garros bereikt. De Spanjaard rekende in zijn honderdste wedstrijd in Parijs af met het Italiaanse talent Jannik Sinner.

De 34-jarige Nadal leek voor het eerst dit toernooi serieuze tegenstand te krijgen, maar bleef ook tegen de negentienjarige Sinner zonder setverlies: 7-6 (4), 6-4 en 6-1. De wedstrijd op het Court Philippe-Chatrier duurde bijna drie uur en was pas in de nacht klaar.

Door zijn probleemloze overwinning blijft Nadal in de race om Roland Garros voor de dertiende keer op zijn naam te schrijven. In 2016 werd het Grand Slam-toernooi in Parijs voor de laatste keer gewonnen door iemand anders dan Nadal: Novak Djokovic trok toen aan het langste eind.

Als Nadal erin slaagt Roland Garros te winnen, dan evenaart hij het recordaantal Grand Slam-titels van Roger Federer. De in Parijs afwezige Zwitser heeft het record nu nog in handen met twintig eindzeges. Achter Nadal volgt Djokovic met zeventien titels. De Serviër is dit toernooi ook nog zonder setverlies.

Voor een plek in de finale wacht Nadal een krachtmeting met Diego Schwartzman, die na een sensationele vijfsetter afrekende met Dominic Thiem. Het belooft geen eenvoudige wedstrijd te worden voor Nadal, want Schwartzman was hem vorige maand in de kwartfinales van het Masters-toernooi in Rome nog de baas.

De affiches in de twee andere kwartfinales zijn Djokovic-Pablo Carreño Busta en Andrey Rublev-Stéfanos Tsitsipás. Die partijen worden woensdag gespeeld.

Rafael Nadal staat voor de dertiende keer in de halve finales van Roland Garros. (Foto: Pro Shots)