Dominic Thiem is dinsdag uitgeschakeld in de kwartfinales van Roland Garros. De als derde geplaatste Oostenrijker verloor in een slopende en zeer vermakelijke vijfsetter van de Argentijn Diego Schwartzman.

Na een partij van ruim vijf uur stond er 7-6 (1), 5-7, 6-7 (6), 7-6 (5) en 6-2 op het scorebord in het voordeel van de 28-jarige Schwartzman, die voor het eerst in de halve finales van een Grand Slam-toernooi staat.

De nummers drie en veertien van de ATP-ranking maakten er een spektakel van op het gravel in Parijs. In fraaie rally's dreven ze elkaar tot het uiterste. Na de verloren eerste set leek Thiem orde op zaken te stellen, maar zijn Argentijnse opponent gaf zich niet gewonnen en beschikte in de beslissende vijfde set over de langste adem.

Voor Thiem betekent de nederlaag zijn slechtste resultaat op Roland Garros sinds 2015, toen hij in de tweede ronde strandde. Sindsdien kwam hij twee keer tot de halve finales en twee keer tot de eindstrijd.

In de halve finales staat Schwartzman, die drie keer strandde in de kwartfinales van een Grand Slam, tegenover twaalfvoudig Roland Garros-winnaar Rafael Nadal. De Spanjaard won van de Italiaan Jannik Sinner.

Novak Djokovic-Pablo Carreño Busta en Alexander Rublev-Stéfanos Tsitsipás zijn de andere twee affiches in de kwartfinales.

Diego Schwartzman hoort voor het eerst bij de laatste vier op een Grand Slam-toernooi. (Foto: Pro Shots)