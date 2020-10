De Franse justitie heeft een onderzoek geopend naar mogelijke matchfixing op Roland Garros, bevestigen Franse officieren dinsdag. Het onderzoek loopt al sinds donderdag.

Hoewel officiële instanties alleen melding maken van een onderzoek naar een vrouwendubbelpartij bij het Franse Grand Slam-toernooi in Parijs, gaat het volgens het Franse L'Équipe en het Duitse Die Welt om de wedstrijd van vorige week woensdag tussen het Roemeense duo Andreea Mitu/Patricia Maria Tig en het Amerikaans-Russische koppel Madison Brengle/Yana Sizikova.

Mitu en Tig wonnen na bijna twee uur spelen in twee sets: 7-6 (8) en 6-4. De matchfixing zou volgens beide kranten hebben plaatsgevonden in de vijfde game van de tweede set. De Russin Sizikova verloor haar servicegame op love, mede door twee dubbele fouten. Ook miste ze de bal nadat ze was uitgegleden.

Verschillende gokaanbieders zouden aan de bel hebben getrokken bij de Tennis Integrity Unit (TIU) vanwege verdacht hoge inlegbedragen bij winst voor Mitu en Tig in de betreffende game. Volgens Die Welt zijn er honderdduizenden euro's ingezet.

De 25-jarige Sizikova is de nummer 25 van de wereld in het dubbelspel. In het enkelspel staat ze op de 649e plaats van de wereldranglijst, waardoor ze niet in aanmerking kwam voor een plek in het kwalificatietoernooi van Roland Garros. Haar partner Brengle (WTA-77) werd in de eerste ronde van het enkelspel uitgeschakeld door Jelena Ostapenko.

Voor de appgebruikers: tik op de video om de beelden van de veelbesproken servicegame van Sizikova te bekijken.