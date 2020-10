Iga Swiatek heeft zich dinsdag geplaatst voor de halve finales van Roland Garros. De Poolse was een maatje te groot voor Martina Trevisan, die in de vorige ronde nog van Kiki Bertens won. Eerder op de dag bereikte ook qualifier Nadia Podoroska de laatste vier.

De pas negentienjarige Swiatek had in Parijs nog geen set verloren en hield die reeks tegen Trevisan in stand. Na een uur en achttien minuten was het gedaan: 6-3 en 6-1.

Swiatek, de nummer 54 van de wereld, is bezig aan haar beste Grand Slam-toernooi ooit. Het halen van de vierde ronde op Roland Garros (2019) en de Australian Open van dit jaar was haar beste prestatie.

Tegenstander Trevisan, die als qualifier het hoofdtoernooi had bereikt in Parijs, kon haar overwinning op Bertens in de achtste finales geen goed vervolg geven. Ze versloeg de Nederlandse zondag met 6-4 en 6-4.

Swiatek treft nu revelatie Podoroska

In de strijd om een finaleticket treft Swiatek opnieuw een qualifier. Ze staat tegenover de Argentijnse Podoroska, die als nummer 131 van de wereld verrassend te sterk was voor de als derde geplaatste Elina Svitolina: 6-2 en 6-4.

De 23-jarige Podoroska is de eerste qualifier ooit die erin slaagt om zich bij de laatste vier op Roland Garros te voegen. De Argentijnse revelatie kan nog meer geschiedenis schrijven, want in het Open Era (sinds 1968) kwam het nog nooit voor dat een qualifier de eindstrijd van een Grand Slam-toernooi bereikte.

Het is überhaupt pas de tweede keer in haar loopbaan dat Podoroska meedoet aan het hoofdtoernooi van een Grand Slam. Ze maakte in 2016 haar debuut op de US Open, maar daar strandde ze al in de eerste ronde.

De 26-jarige Svitolina deed dit jaar voor de achtste keer mee aan Roland Garros en kwam in Parijs nooit verder dan de laatste acht. Ook in 2015 en 2017 waren de kwartfinales het eindstation voor de nummer vijf van de wereld.

Elina Svitolina werd verrassend uitgeschakeld in de kwartfinales van Roland Garros. (Foto: Pro Shots)

Collins bereikt voor eerste keer laatste acht

Danielle Collins bereikte eerder op dinsdag voor het eerst in haar loopbaan de kwartfinales van Roland Garros. De 26-jarige Amerikaanse was op het Franse gravel na een partij van twee uur en elf breaks te sterk voor de als dertigste geplaatste Tunesische Ons Jabeur: 4-6, 6-4 en 6-4.

Voor Collins is het de tweede keer dat ze in de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi staat. De nummer 57 van de wereld reikte in 2019 tot de laatste vier op de Australian Open en dat was ook haar eindstation. Op Roland Garros kwam ze tot dit jaar nooit verder dan de tweede ronde.

De uitschakeling van Jabeur betekent dat er opnieuw een geplaatste speler voor de kwartfinales strandt in Parijs. Het is voor het eerst sinds 2001 - het eerste jaar met 32 namen op de plaatsingslijst - dat vijf ongeplaatste speelsters het tot de laatste acht schoppen op een Grand Slam-toernooi.

Voor een plek in de halve finales wacht Collins een krachtmeting met Sofia Kenin. De als vierde geplaatste Amerikaanse, die dit jaar de Australian Open op haar naam schreef, rekende maandag in drie sets af met de Française Fiona Ferro.

Danielle Collins staat voor het eerst in haar loopbaan in de kwartfinales van Roland Garros. (Foto: Pro Shots)