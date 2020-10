Alexander Zverev is negatief getest op het coronavirus. De Duitser stond onlangs met hoge koorts en keelproblemen op de baan voor zijn vierderondepartij op Roland Garros en zorgde daarmee voor de nodige consternatie.

"De test is negatief uitgevallen, dus ik heb geen COVID-19", zei Zverev maandagavond tegen Eurosport. "Ik ben gewoon verkouden, dat kan ook tijdens deze coronapandemie. Dat is niet heel gek nadat we de laatste twee weken in de kou en motregen gespeeld."

De 23-jarige Zverev vertelde pas ná zijn verloren partij tegen de Italiaan Jannik Sinner (3-6, 3-6, 6-4 en 3-6) dat hij in aanloop naar zijn optreden in de vierde ronde ziek was geworden. De huidige nummer zeven van de wereld sprak onder meer over ademhalingsproblemen, een pijnlijke keel en 38 graden koorts.

De Franse regering schrijft voor dat mensen met COVID-19-verschijnselen zeven dagen in isolatie moeten en direct een test horen aan te vragen, maar dat deed Zverev niet. Hij werd op dinsdag 29 september wel getest en de uitslag was negatief, maar dat was vijf dagen voor zijn partij tegen Sinner.

"Het is normaal dat mijn lichaam op is. Na de US Open heb ik geen echte pauze kunnen nemen", aldus Zverev, die op 14 september de finale haalde in New York en verloor van Dominic Thiem. "Dit is mijn typische verkoudheid."

Door zijn uitschakeling in de vierde ronde deed Zverev het minder goed dan in de twee voorgaande jaren op Roland Garros, toen hij tot de kwartfinales reikte in Parijs. 'Sascha' wacht nog op zijn eerste Grand Slam-titel.