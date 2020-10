Novak Djokovic beleefde maandag een vervelend déjà vu in zijn vierderondepartij tegen Karen Khachanov op Roland Garros. De Serviër sloeg net als vorige maand op de US Open een bal in het gezicht van een lijnrechter, maar ging dit keer vrijuit.

Begin september in de achtste finales van de US Open werd Djokovic nog gediskwalificeerd vanwege het raken van een lijnrechter. Het grote verschil is dat de nummer één van de wereld de bal destijds bewust uit frustratie wegsloeg nadat hij zijn servicegame verloor.

Tegen Khachanov op Roland Garros deed Djokovic in de achtste game van de eerste set een uiterste poging om de service van de 24-jarige Rus te retourneren. De bal belandde op het frame van zijn racket en vloog in het gezicht van de lijnrechter aan de zijkant, waardoor hem geen blaam trof.

"Mijn god, het was wel een heel ongemakkelijk déjà vu", bekende Djokovic na zijn overwinning op Khachanov in Parijs. "Ik ga nog proberen om de lijnrechter te vinden en te kijken of hij oké is, want ik zag een rode plek op zijn hoofd."

"Laten we hopen dat het goed met hem gaat. Hij ging er wel moedig en sterk mee om, maar ik kan me voorstellen dat de bal hard aankwam. Het was van heel dichtbij."

70 Djokovic raakt opnieuw lijnrechter: 'Ongemakkelijk déjà vu'

'Dit is heel veel tennissers overkomen'

Aangezien er geen enkele opzet in het spel was, hoefde Djokovic op Roland Garros niet te vrezen voor diskwalificatie. "Vanwege het incident in New York zijn er vast mensen die dit het verhaal van de wedstrijd vinden, maar dit is veel meer spelers overkomen", benadrukte de 33-jarige Djokovic.

"Ik ben nu vijftien jaar actief op de ATP Tour en in die periode heb ik heel vaak gezien dat iemand in het publiek of een lijnrechter werd geraakt doordat een bal via het frame van het racket afketste. Ik ben niet de eerste."

Het incident in Parijs komt enkele dagen nadat Djokovic een oproep deed om lijnrechters op alle toernooien in de wereld zo snel mogelijk te vervangen door het Hawk-Eye-systeem. De zeventienvoudig Grand Slam-winnaar vindt het inzetten van lijnrechters niet meer van deze tijd.

Djokovic won de wedstrijd tegen Khachanov uiteindelijk met 6-4, 6-3 en 6-3 en is nog altijd zonder setverlies op het Grand Slam-toernooi. Het was zelfs pas de eerste keer dat hij in een set meer dan drie games weggaf. In de kwartfinales wacht de Roland Garros-winnaar van 2016 een duel met Pablo Carreño Busta.