Alexander Zverev heeft, ondanks de geldende coronamaatregelen op Roland Garros, zondag zijn partij in de vierde ronde afgewerkt terwijl hij hoge koorts had. De Duitser ging tegen de Italiaan Jannik Sinner in vier sets onderuit.

"Ik ben in de nacht na mijn vorige partij erg ziek geworden en dat ben ik nog steeds", biechtte de verliezend finalist van de US Open op tijdens de persconferentie na zijn nederlaag tegen het Italiaanse talent.

"Ik had moeite met ademhalen en jullie horen ook dat ik last heb van mijn stem. Ik heb 38 graden koorts. Dat was in ieder geval afgelopen nacht zo."

De als zesde geplaatste Zverev voelde zich tijdens de partij duidelijk niet lekker en liep hoestend over de baan. Hij bleef maar naar zijn keel wijzen en slikte later een pil.

Organisatie in verlegenheid door uitspraken

De uitspraken van Zverev brengen de organisatie van Roland Garros in verlegenheid. De Franse regering schrijft namelijk voor dat mensen met COVID 19-verschijnselen zeven dagen in isolatie moeten en direct een test horen aan te vragen.

De Franse tennisbond, die de organisatie van het Grand Slam-toernooi in handen heeft, vertelde aan persbureau Reuters dat Zverev op 29 september voor het laatst werd getest op corona en het virus toen niet onder de leden bleek te hebben.

De organisatie meldde ook dat Zverev voor aanvang van zijn partij tegen Sinner geen overleg heeft gepleegd met de medische dienst van Roland Garros.